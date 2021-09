Willie Garson : l’acteur de Sex and the City est décédé à l’âge de 57 ans

Willie Garson, inoubliable pour son rôle de Stanford Blatch, l’inséparable ami de Carrie Bradshaw, dans Sex and the City, est décédé à l’âge de 57 ans. Cela a été confirmé par son propre fils, Nathen Garson, à travers une publication déchirante sur Instagram dans laquelle il dit au revoir à son père et le remercie pour tout. La cause du décès n’a pas été révélée par le jeune homme mais, comme le rapportent divers médias, Willie Garson a été victime de son combat personnel contre le cancer.

“Je t’aime tellement papa”, commence le message de Nathen. “Repose en paix et je suis si reconnaissante que tu aies pu partager toutes tes aventures avec moi et que tu aies pu accomplir tant de choses. Je suis si fière de toi. Je t’aimerai toujours, mais il est temps pour toi de commencer ta nouvelle aventure. Tu seras toujours avec moi.

Suite à l’annonce de la triste nouvelle par Nathen Garson, de nombreux amis et collègues de son père tout au long de sa carrière ont rapidement réagi sur leurs réseaux sociaux, partageant leur peine et leurs messages d’adieu et d’amour pour l’interprète.

Qui était Willie Garson ?

Né dans le New Jersey en 1964, Willie Garson a commencé à travailler pour la télévision dans des séries célèbres telles que Cheers, Family Affair, Mr. Belvedere, Crazy About You et L.A. Law. Cependant, son premier grand rôle est venu en 1998 dans la série Sex and the City de HBO, dans laquelle il jouait Stanford Blatch, l’ami de Carrie, un personnage récurrent tout au long de sa carrière. Il est également apparu dans les deux films et dans la série dérivée And Just Like That, qui sera diffusée par HBO Max et dans laquelle on pourra l’apprécier à titre posthume.

“Willie Garson était dans la vie, comme il l’était à l’écran, un ami dévoué et une lumière brillante pour tous dans cet univers”, a déclaré un porte-parole de HBO/HBO Max dans un communiqué. “Il a créé l’un des personnages les plus aimés du panthéon de HBO et a été un membre de notre famille pendant près de 25 ans. Nous sommes profondément attristés d’apprendre son décès et transmettons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.”

Un autre des rôles les plus célèbres de Garson dans sa carrière est celui de Mozzie, l’escroc de confiance de Neal Caffrey (Matt Bomer) dans FBI : Duo très spécial. “Quel que soit le projet auquel il participait, Willie était toujours le favori du public”, peut-on lire dans le communiqué de NBCUniversal. “Rien n’était plus vrai dans FBI : Duo très spécial, où il a romancé le rôle de Mozzie, un théoricien de la conspiration paria, et l’a rendu attachant pour tous. Il nous manquera. Son co-star et ami, Matt Bomer, a partagé sur Instagram une photo de lui avec Garson et une légende déchirante :