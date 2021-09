La Casa de Papel saison 5 : Le message de Tokyo qui annonce la prochaine mort

La dernière série d’épisodes du cinquième volet de La Casa de Papel arrivera en décembre et les fans craignent qu’un autre personnage majeur ne meure, ce que Tokyo a peut-être laissé présager dans les moments de la première moitié de la saison 5.

La fin de la première moitié de la saison 5 de La Casa de Papel a dit adieu à Tokyo (Úrsula Corberó), le personnage préféré des fans, et maintenant, ce sont les fans qui pensent qu’un autre personnage a peut-être déjà été prédit à la mort.

Rappelons que dans le dernier épisode, Gandia (José Manuel Poga) et son équipe ont été envoyés à l’intérieur de la banque et ne se sont pas retenus. Ils ont entraîné Tokio, Denver (Jaime Lorente) et Manille (Belén Cuesta) dans la cuisine et le trio n’a pas pu se défendre longtemps.

A la fin, Tokyo a été touchée par plusieurs balles, mais a réussi à tuer Gandia en même temps qu’elle et maintenant les fans soutiennent qu’elle a peut-être préfiguré la mort d’un autre personnage avant de mourir.

Un fan en particulier a fait remarquer que dans les premiers instants de la saison 5, Tokyo prononce la phrase “ta famille ne sera pas réunie” en direction du Professeur (Álvaro Morte), ce qui pourrait indiquer que Raquel (Itziar Ituño) ne survivra pas à l’évasion dans La Casa de Papel.

Bien qu’un autre groupe de fans croit fermement qu’elle ne mourra pas, car la série ne tuerait pas un autre personnage principal féminin, cela pourrait indiquer que la mort à venir est celle du Professeur.

En outre, l’actrice de Raquel (Itziar Ituño) a partagé certains de ses moments préférés de la série et les fans espèrent que le personnage survivra dans La Casa de Papel.