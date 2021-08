La Casa de Papel : découvrez les vraies raisons de la mort de Nairobi

Le réalisateur du drame criminel espagnol, La Casa de Papel, explique pourquoi le personnage préféré des fans, Nairobi (Alba Flores), a été tué dans la saison 4. La populaire série Netflix s’apprête à diffuser sa cinquième et dernière saison. Le Professeur (Álvaro Morte), Tokyo (Úrsula Corberó) et le reste de la bande tentent de réussir leur casse le plus dangereux à ce jour. Et même s’ils ne parviennent pas à sortir de la Banque d’Espagne avec tout son or, ils feront tout leur possible pour s’en sortir vivants.

Netflix divise la dernière saison de La Casa de Papel en deux parties, la première série de cinq épisodes étant diffusée le 3 septembre. Les criminels masqués par Salvador Dalí sont confrontés à la bataille la plus explosive de leur histoire contre l’armée espagnole. Et, pour la première fois, la bande-annonce montre que le plan du professeur présente des failles inattendues. Mais le groupe ne reculera devant rien pour défendre la mort de Berlin (Pedro Alonso), Moscou (Paco Tous), Nairobi et tous ceux qui sont morts dans la poursuite du plan.

Nairobi était l’un des personnages de La Casa de Papel les plus populaires de tous les temps, connu sous le nom de la putain de patronne, selon ses propres termes. Sa mort controversée a été douloureuse, car tout ce dont rêvait la criminelle était de s’en sortir vivante et de retrouver son fils. Mais dans une récente interview accordée à Variety, le réalisateur et producteur exécutif Jesús Colmenar a expliqué pourquoi sa mort était nécessaire pour la série. Selon le showrunner, Nairobi n’aurait pas été un bon élément pour l’affrontement imminent de la saison 5. “Elle n’était pas appelée pour cela”, a déclaré Colmenar.

Après que Nairobi ait survécu à une tentative d’assassinat à la fin de la saison 3, lorsqu’elle a été attirée par son fils avant d’être abattue par un sniper, son meurtre rapide a été un coup dur pour les téléspectateurs. Gandía (José Manuel Poga) l’a capturée, a enfoncé sa tête dans un trou de la porte des toilettes et l’a utilisée comme bouclier humain avant de lui tirer une balle dans la tête. Même Ursula Corberó a confié à Variety qu’elle était bouleversée/confuse par le départ de son amie proche, à l’écran comme en dehors. Bien qu’il s’agisse d’une scène très difficile à regarder, Colmenar explique qu’elle permet de maintenir les enjeux élevés (et de faire monter l’adrénaline des téléspectateurs) au fur et à mesure que l’histoire avance. Voici ce que Colmenar a dit :

“Je pense que cela donne de l’élan à nos personnages. Nous tuons nos personnages et je pense que cela ajoute de la tension, et c’est une bonne chose de ne pas pouvoir savoir ce qui se passe”, a déclaré Colmenar. “Je pense que cela contribue à la réalité que tout peut arriver et cela contribue à l’élément de surprise.”

La saison finale imminente du drame Netflix est sûre d’avoir encore plus de morts, car la violence est mise à rude épreuve. Et comme les showrunners ne peuvent plus compter sur les cliffhangers et doivent régler les derniers détails, il semble qu’aucun personnage ne soit à l’abri, même le toujours insaisissable Professeur. Mais une chose est sûre : La Casa de Papel aura une fin dramatique et inattendue. Il n’y a pas d’autre façon de conclure une série aussi populaire et appréciée.