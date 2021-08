Rick Grimes reviendra-t-il dans la dernière saison de The Walking Dead ?

in

L’une des choses que les fans de TWD attendent avec le plus d’impatience est de revoir certains des personnages classiques des saisons précédentes, l’un d’entre eux étant le shérif joué par Andrew Lincoln. La showrunner Angela Kang s’est donc vu demander si Rick Grimes sera présent dans la dernière saison de The Walking Dead ou non ?

Comme on le sait, le personnage émotionnel était l’un des principaux protagonistes et un acteur clé dans le développement de l’intrigue. Cependant, dans la saison 9, il a disparu après avoir été secouru en hélicoptère par la mystérieuse organisation CRM.

Et bien qu’il y ait eu des indices sur ce qui a pu arriver à Grimes, dans les derniers épisodes, il n’a même pas fait une apparition en camée, de sorte que de nombreux fans de la série en live-action pensent que, dans le cadre d’une surprise pour le final de la série, il pourrait revenir avec les autres personnages principaux.

Pour répondre à cette question, le site américain Deadline a demandé à Kang si Rick Grimes sera présent dans la dernière saison de “The Walking Dead” ou non ? Ce qu’elle n’a pas nié, mais elle n’a pas non plus confirmé la théorie :

“On me pose souvent cette question, et c’est une question que je ne peux pas approfondir. Je vais devoir m’y soustraire respectueusement.

Elle a ajouté : “Je pense, vous savez, que cela ne signifie vraiment, vraiment, vraiment pas une chose ou une autre, mais il y a d’autres choses qui se passent dans la franchise. Il y a une implication universelle. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment sous mon égide.”