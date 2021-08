Koh Lanta, la légende : Qui sont les 20 candidats participants à l’édition All Stars ?

in

TF1 vient tout juste de nous révéler que l’émission de Denis Brogniart sera de retour dès ce mardi 24 août à 21h05, créant la confusion chez les fans de Koh Lanta habitués à suivre les aventuriers le vendredi soir depuis maintenant deux décennies. Cette édition All Stars sera intitulée Koh Lanta, la Légende et marque les 20 ans de l’émission qui a débarqué pour la première fois en France en août 2001.

Etant donné que les aventuriers seront tous les anciens candidats de l’émission, nous avons décidé de vous faire un récap des 20 participants à Koh Lanta, la Légende. 10 femmes et 10 hommes vont devoir redoubler d’effort et de stratégie pour parvenir à remporter la victoire. Voici donc les 20 candidats de l’édition All Stars de Koh Lanta qui débute le 24 août prochain.

Les femmes aventurières de Koh Lanta 2021 All Stars

Clémence Castel (gagnante de la saison 5 et du “Combat des héros”, candidate du “Retour des héros”)

Coumba Baradji (candidate de la saison 5, éliminée à l’orientation du “Choc des héros” et “La revanche des héros”)

Jade Handi (gagnante de la saison 7, finaliste du “Retour des héros”)

Christelle Gauzet (vainqueur de la saison 8, candidate du “Retour des héros”)

Karima Najjarine (candidate de la saison 15)

Candice Boisson (candidate de la saison 16 et du “Combat des héros”)

Clémentine Jullien (finaliste de la saison 17, candidate du “Combat des héros”)

Cindy Poumeyrol (finaliste de la saison 20)

Alexandra Pornet (gagnante de la saison 21)

Alix Noblat (candidate de la saison 21)

Les hommes aventuriers de Koh Lanta 2021 All Stars

Patrick Merle (finaliste de la saison 9, candidat de “La Revanche des héros”)

Freddy Boucher (candidat de la saison 9, finaliste du “Choc des héros”, candidat de “La Revanche des héros” et de «La Nouvelle édition»)

Claude Dartois (finaliste de la saison 10 et de «La Revanche des héros» en 2012, éliminé des poteaux de «L’île des héros»)

Laurent Maistret (éliminé aux poteaux en saison 11, gagnant de “La Nouvelle édition”)

Teheiura Teahui (finaliste de la saison 11, candidat de “La Revanche des héros”, de “La Nouvelle édition” et de “L’île des héros.” Visiteur surprise des Armes secrètes)

Ugo Lartiche (vainqueur de la saison 12)

Philippe Bizet (éliminé à l‘orientation en saison 12 et aux poteaux dans “La Nouvelle édition”)

Namadia (candidat de la saison 12)

Maxime Berthon (candidat de la saison 20)

Sam Haliti (candidat de “L’île des héros”)

Enfin, sachez que pour cette nouvelle édition spéciale pour les 20 ans de Koh Lanta, la production a modifié certaines règles du célèbre jeu de survie. En effet, parmi ces changements, on notera que les candidats auront un équipement de survie limité qui se résume à deux machettes et n’auront pas de stock de riz. De plus, aucune épreuve de confort n’est prévue au début de l’aventure. De quoi mettre à rude épreuve nos champions des années précédentes.

Rendez-vous le mardi 24 août prochain sur TF1 pour suivre les aventuriers dans Koh Lanta, la Légende, sur les plages de Polynésie.