Les 12 coups de midi : Bruno éliminé avant de battre le record qu’il s’est fixé ?

Eh oui, après avoir battu le record d’Éric, Bruno, le nouveau grand maitre de midi a décidé de rester dans l’émission pour battre un nouveau record, celui de Marie-Christine, la championne d’un autre jeu télé à succès sur France 2, « Tout le monde veut prendre sa place ». Cependant, cela s’annonce difficile puisque cette nouvelle semaine a failli mettre fin à l’incroyable parcours de Bruno dans « Les 12 coups de midi », car le champion était à deux doigts de perdre ce lundi 23 août, lors de sa 209e participation. L’élimination est-elle donc proche pour le jeune homme sachant qu’une rumeur dit qu’il sera éliminé après sa 209e émission ? On vous dit tout dans cet article.

Bruno se rapproche-t-il de son élimination ?

Une semaine après avoir battu le record des « 12 coups de midi », Bruno, le nouveau grand maitre de l’émission de Jean-Luc Reichmann est toujours imbattable. Et comme nous le savons déjà, il s’est donné comme nouvel objectif de battre le record du monde détenu par Marie-Christine, la championne de « Tout le monde veut prendre sa place » sur France 2, qui a réussi à rester 213 fois d’affilée dans le jeu télé en 2018. Cependant, Bruno s’est fait peur ce lundi puisqu’il a presque failli se faire éliminer lors de sa 209e participation. D’ailleurs, si vous vous rappelez, une folle rumeur à circuler sur internet en début du mois d’août que le jeune homme quitterait l’aventure après 209 émissions.

Une information venant d’un Youtubeur très populaire connu sous le nom de « Chasseur d’étoile », qu’il a eu soi-disant d’un employé de TF1. Évidemment, il ne s’agit encore que d’une rumeur et rien n’est encore certain quant à l’élimination de Bruno, même s’il a atteint maintenant les 209 participations. Toutefois, après ce numéro d’hier qui a presque failli mettre fin à l’aventure du jeune sur le plateau de TF1, il faut tout de même s’attendre à cette éventualité, comme il l’a lui-même indiqué : « Rien n’est jamais acquis ». Bruno va-t-il finalement réussir à battre un nouveau record ou va-t-il vraiment terminer sa course très prochainement ? Seul le temps pourra nous le dire.

Résumé des « 12 coups de midi » du 23 août

Malgré les difficultés qu’il a rencontrées hier, Bruno alias « Fifou Dingo » a tout de même réussi à remporter une nouvelle victoire. En effet, le grand favori du jeu s’est malheureusement trompé deux fois et est évidemment passé dans le rouge. Il a alors décidé de s’en remettre aux autres candidats en attendant que l’un d’eux donne une mauvaise réponse. Et c’est Mikaël qui sauve in extremis Bruno de l’élimination en donnant la mauvaise réponse qu’il attendait. Grâce à cette nouvelle victoire, Bruno s’est ainsi qualifié pour sa 210e participation et a remporté 3 000 euros de gains en plus. Le jeune homme d’origine normande a donc réussi jusque-là à cumuler une cagnotte valant maintenant 903 000 euros. L’autre moitié de ses gains va directement dans la cagnotte de la rentrée qui reviendra à un chanceux téléspectateur tiré au sort le 21 septembre prochain, s’élevant actuellement à 24 750 euros.

En parallèle, nous avons également un autre tirage au sort le 28 août prochain, qui permettra de gagner la somme de 3 000 euros par mois et à vie ou directement un chèque d’un montant de 1 million d’euros grâce à Laurent Mariotte et en association avec les « Petits plats en équilibre ». Sinon, du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, les candidats auront encore du travail puisque les cases n’ont encore rien révélé. Cependant, il est déjà certain que l’image de fond ressemble à un stade de football. Et il ne s’agit pas de Shakira, le nom proposé hier par Bruno.

Voilà donc ce qu’il faut savoir sur cette émission d’hier. Donc, si vous voulez savoir si Bruno va finalement réussir à battre un nouveau record, ou se faire éliminer, rendez-vous aujourd’hui pour un nouveau numéro des « 12 coups de midi » sur TF1.