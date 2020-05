La brochure fuite révèle le lifting très élégant de Datsun Redigo!

Les images qui fuient révèlent maintenant complètement le style du lifting Datsun Redigo et nous aimons vraiment ce que nous voyons. Les intérieurs voient également un énorme pas en avant et c’est une bonne chose.

Datsun a révélé une image teaser du BS6 Redigo mis à jour il y a quelques jours et bien que cela en ait beaucoup révélé sur cette nouvelle berline à petit budget, il y a de nouvelles images du Redigo sur Internet qui révèlent complètement la voiture. Le Datsun Redigo a reçu un lifting assez lourd à l’intérieur et à l’extérieur et c’est vraiment un changement très agréable. Cela attirera sûrement un peu plus de gens vers elle maintenant.

Voici un aperçu complet du nouveau lifting BS6 Datsun Redigo.

Comme vous pouvez le voir sur les images, le visage du lifting Redigo a été fortement révisé. Le hayon devient maintenant des phares beaucoup plus nets et plus minces et il a en fait des similitudes avec le SUV Nissan Kicks. Cependant, les nouveaux DRL en forme de L sont ce qui attire vraiment votre attention et ils ont été très bien retirés. La calandre est devenue beaucoup plus audacieuse et proéminente et porte maintenant également une garniture chromée autour d’elle. Le pare-chocs lui-même est beaucoup plus gros et plus pointu qu’auparavant et ils abritent également des feux de brouillard LED qui sont une première caractéristique du segment.

Intérieurs de lifting Datsun Redigo.

Le lifting Datsun Redigo obtient également de nouvelles jantes en alliage, ce que nous avons également vu avec les mises à jour Datsun Go et Go +. Les rétroviseurs extérieurs ont également été révisés (ils bénéficient également d’ajustements internes maintenant) et une nouvelle plaque portant le nom Datsun est également présente sur les ailes avant. À l’arrière, les nouveaux éléments LED à l’intérieur des feux arrière semblent être le seul changement. De l’image teaser précédente, nous nous attendions à un aileron et des rails de toit, mais maintenant, nous pensons qu’ils font plutôt partie d’un ensemble d’accessoires. Le hayon aura également deux nouvelles options de couleur – bleu et marron – et il sera également conforme aux dernières normes de crash test.

Tout comme l’extérieur, l’intérieur a également été fortement mis à jour et c’est certainement très agréable de le voir. Il y a de nouvelles incrustations grises et argentées sur le tableau de bord qui augmentent vraiment l’attrait de la cabine. Le plus gros sujet de discussion est cependant l’ajout d’un nouvel écran tactile de 8,0 pouces avec la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto. De plus, les sièges bénéficient désormais d’un nouveau tissu bicolore ainsi que d’une nouvelle garniture en tissu pour les garnitures de porte. D’autres ajouts notables incluent un airbag côté passager, des ceintures de sécurité arrière rétractables et une caméra de recul.

Sous le capot, le lifting BS6 Datsun Redigo devrait se poursuivre avec les itérations BS6 de ses moteurs à essence 0.8L et 1.0L actuels. Les deux moteurs sont accouplés à une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses tandis que ce dernier peut également être utilisé avec une boîte de vitesses AMT. Les principaux concurrents du Datsun Redigo sur le marché indien sont le Maruti Suzuki Alto et le Renault Kwid. Les variantes haut de gamme du Redigo iront même à l’encontre des variantes de base du Maruti Suzuki Espresso car leur prix est proche de la même région. Comme auparavant, le Redigo devrait continuer avec un prix agressif. Les prix et les chiffres d’efficacité énergétique certifiés pour le Redigo mis à jour devraient être révélés prochainement.

Source de l’image