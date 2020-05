EvilVEvil reçoit un journal de développeur tout nouveau mais court

Cette semaine, les gens de Toadman Interactive ont publié un nouveau journal de développeur pour leur prochain jeu EvilVEvil. Le jeu est en arrière-plan depuis environ une minute maintenant car il est développé par l’équipe de Stockholm, mais très peu d’informations ont été publiées à ce sujet. Les visuels semblent assez bons et le gameplay précoce semble assez solide. Mais encore une fois, les développeurs n’ont vraiment pas fait grand-chose. Voici le jeu en bref par leur propre description.

EvilVEvil se déroule dans un proche avenir où des vampires et d’autres créatures surnaturelles sont sorties de l’ombre. Pour manger des gens. Le jeu est un jeu de tir à la première personne rapide que vous pouvez jouer seul ou avec des amis en multijoueur coopératif. Un produit en direct avec des histoires racontées par la communauté et des sorties hebdomadaires EvilVEvil concerne les actions et les choix des joueurs qui affecteront les scénarios des futurs épisodes.

Le journal du développeur qu’ils ont publié aujourd’hui est assez court et au point aussi, car ils passent en revue les bases de ce qu’est le jeu et montrent certains des visuels. Cependant, au-delà de voir quelques introductions de personnages pendant un court instant, ils ne révèlent rien sur le scénario au-delà des bases. Ce qui est très étrange que nous n’obtenions pas plus à ce stade, car la sortie du jeu est prévue pour 2020. Espérons que l’équipe de développement décide de nous donner plus d’histoire et de ne pas cacher les détails, surtout quand ils sont essayer de commercialiser cela comme un jeu de vampire FPS vraiment cool. Profitez du journal ci-dessous pendant que nous attendons patiemment de savoir quand le jeu sortira et sur quelles plateformes nous pouvons nous y attendre plus tard cette année.

