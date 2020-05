La bande-annonce finale de la saison 7 de Blacklist: Liz menace-t-elle de tout finir avec Katarina ou Red?

– Publicité –



La liste noire arrive avec la bande-annonce finale de la saison 7 qui aura la théorie des amoureux qui se déchaînent. La bonne nouvelle est qu’il ne reste qu’une journée aux fans pour découvrir ce que tout cela signifie. Dans la bande-annonce, on peut voir que Liz taquine pour menacer Red ou Katarina.

Bande-annonce finale de la saison 7 de Blacklist:

Il semble que Liz en ait assez et elle ne peut plus le tolérer. Elle demande à quelqu’un de lui expliquer pourquoi elle ne devrait pas y mettre fin maintenant. Dans le teaser, cela se produit après que Katarina se soit renseignée sur la royauté de Liz. C’est un fait de se demander si Liz commence à réaliser que sa maman est une méchante.

Sur la liste noire, il semble que Red soit prêt à fermer les rangs sur Katarina, une fois pour toutes. Peut-être qu’ils se préparent pour un grand combat. Peut-être que Red fait référence à Katarina et non à Liz quand il dit, « elle est une menace », bien que cette dernière soit montrée par voix off de Red dans la bande-annonce finale de la saison 7.

La même chose peut être dite avec Liz debout au-dessus d’un rouge effondré alors qu’elle menace de «mettre fin à cela maintenant». L’état désastreux de Red dans la bande-annonce de la saison 7 est probablement le résultat de sa dégradation de santé. Ce qui peut sembler un moment menaçant (compte tenu de la voix off) de Liz sera, espérons-le, innocent. Il semble que Liz pourrait se diriger vers un chemin sombre sur La liste noire, il est peu probable qu’elle choisisse Katarina plutôt que Rouge.

The Blacklist Season 7 Finale Date de sortie

La finale de la saison 7 de The Blacklist sera diffusée aujourd’hui vendredi 15 mai 2020 à 20 h HE sur NBC. Les fans attendent avec impatience la sortie de la saison 8. Les fans ont les premiers ministres de cet été qu’ils peuvent attendre avec impatience. Les finales précédentes des saisons précédentes peuvent également être regardées à nouveau sur Netflix avec de nombreuses arrivées en 2020.

