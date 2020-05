JOSHUA WILLIAMSON conclura une course FLASH avec une «ligne d’arrivée»

Crédit: DC



Longtemps Éclat L’écrivain Joshua Williamson, qui a écrit la série depuis sa relance « Rebirth » en 2016, a annoncé qu’il conclura sa course au titre avec une histoire intitulée « Finish Line ».

« Finish Line » suivra l’arc actuel « Legion of Zoom », et se déroulera à partir de Fcil # 759-762. Il se concentre sur Zoom prenant le corps de Barry Allen.

Williamson art tweeté de l’arc hier (vu ci-dessus), avec CBR suite à cela avec confirmation que le mandat de Williamson sur Éclat se termine aux côtés des sollicitations pour les deux premiers numéros de l’arc « Finish Line » et couvre les quatre, vu ici:

LE FLASH # 759

écrit par JOSHUA WILLIAMSON

art par RAFA SANDOVAL et JORDI TARRAGONA

couverture par HOWARD PORTER

couverture de variante par INHYUK LEE

UNE NOUVELLE LIGNE D’HISTOIRE COMMENCE ICI!

«Finish Line», première partie de quatre – menant à la finale de la course légendaire de Joshua Williamson sur The Flash! C’est la dernière course de Barry Allen! La Légion de Zoom a gagné. Central City est en ruine. Barry Allen est piégé dans la Speed ​​Force, son corps repris par le Reverse-Flash!

EN VENTE 08.11.20

3,99 $ US | 32 PAGES

FC | ÉVALUÉ T

LE FLASH # 760

écrit par JOSHUA WILLIAMSON

art par CHRISTIAN DUCE

couverture par HOWARD PORTER

couverture de variante par INHYUK LEE

«Ligne d’arrivée», deuxième partie de quatre! Après des années de manipulation, le Reverse-Flash a enfin détruit la famille Flash! Mais ils ne descendent pas sans se battre alors qu’ils courent ensemble pour sauver l’âme de Barry Allen! Le retour d’alliés du passé du Flash peut-il être suffisant pour arrêter le Flash inversé?

EN VENTE le 25.08.18

3,99 $ US | 32 PAGES

FC | ÉVALUÉ T

