L’entraîneur de St Kilda, Brett Ratten, dévoile la tragédie familiale

L’entraîneur de St Kilda, Brett Ratten, a expliqué comment il a géré sa santé mentale après la mort tragique de son fils Cooper.

Cooper Ratten, 16 ans, qui se rendait à l’hôpital, est décédé en août 2015 après qu’une voiture volée dans laquelle il était passager arrière s’est écrasée à Yarra Glen.

Brett Ratten, qui était entraîneur adjoint avec Hawthorn à l’époque, a déclaré avoir découvert l’incident pour la première fois lorsqu’un policier est venu frapper à la porte.

Le joueur de Premier ministre de Carlton de 1995 a révélé au moment où il a eu la chance de quitter sa maison et de vérifier la santé de son fils, il était trop tard.

Brett Ratten, Cooper Ratten (Twitter)

« J’étais à la maison, nous venions de jouer à Geelong au MCG et c’était un match de nuit », a déclaré Ratten. Affrontez vos sentiments.

« Il était environ cinq heures et demie du matin, la sonnette retentit, il y avait un policier là-bas, je me suis dit » Eh bien, que se passe-t-il? «

« Cooper restait à Yarra Glenn, ils avaient fait la finale des Yarra Glenn des moins de 18 ans, pour la première fois en 12 ans ou quelque chose comme ça.

« Il est entré et a dit: » Coop a été impliqué dans un accident « .

« Alors je suis entré dans la chambre pour mettre des vêtements, il a dit qu’il allait vérifier où il était dans l’ambulance, mais au moment où je suis revenu à la porte, il était arrivé à la porte et a dit qu’il ‘ d est décédé. «

Alastair Clarkson l’entraîneur des Hawks met son bras autour de Brett Ratten l’entraîneur adjoint 2015 (Getty)

Ratten a admis que son fils qui excellait à footy quand il était jeune, voulait suivre les traces de son père et jouer un jour dans l’AFL.

« Coop était un vrai gamin compétitif, aimait toujours gagner quand il faisait du sport ou jouait à des jeux », a déclaré Ratten.

« Probablement un trait que j’ai quand j’étais enfant, je ne pouvais pas rester assis et il ne pouvait pas faire ça, il se tortillait toujours sur le canapé, à l’envers, courait avec des balles et des trucs comme ça quand j’étais petit Ce sont les choses qu’il a faites et il a très bien fait.

« Il pouvait vraiment jouer (au football), il pouvait sauter et prendre de grosses notes et il voulait jouer dans le club où je jouais et mon frère aussi.

Brett Ratten entraîneur de St Kilda (AAP)

« Il était heureux d’avoir de la chance dans sa façon de faire les choses, effronté à sa manière mais toujours souriant et les enfants graviteraient vers lui. »

En acceptant ce qui s’était passé et en essayant d’avancer dans la vie, Ratten a expliqué comment les gens autour de lui et la communauté AFL étaient plus que favorables.

Malgré des engagements d’entraîneur avec le club de football Hawthorn au cours d’une année où ils se rendaient pour trois premiers mandats consécutifs, le club n’a imposé aucune obligation à leur entraîneur adjoint de revenir.

« J’avais de très bonnes personnes autour de moi, très encourageantes avec de bons amis, mais la chose la plus importante qui m’a aidé était le jeu », a-t-il ajouté.

« Ils n’ont jamais dit de revenir ou vous devez entraîner ou vous devez faire quoi que ce soit, mais vous ne dormez pas, vous y pensez beaucoup, donc footy a joué un rôle pour moi pour peut-être simplement me retirer du processus de deuil pour peut-être réfléchir à » autre chose juste pour un petit peu qui m’a aidé à avancer peut-être autant.

« C’est une sorte de motivation pour penser que nous pourrions remporter le poste de premier ministre et mon énergie pourrait aller dans ce sens pour aider les Hawks, mais j’essaie vraiment de le faire pour Cooper un peu aussi. Alors je suis allé sur le site matin et lui a parlé et a dit que nous allons essayer de gagner cela pour vous mec, Benny McEvoy avait Cooper sur la main. Il y avait des gens formidables, de grands joueurs et ce fut une journée spéciale.

« Que vous soyez la personne qui éprouve des difficultés et que vous ayez besoin d’aide ou que vous sachiez qu’il y a quelqu’un dans votre groupe, je pense que poser la question et la pousser va dans les deux sens, mais je pense que vous devez en parler un peu, découvrir, montrer que vous vous souciez, pas seulement obtenir cette relation qui est «G’day mate» et c’est à peu près tout.

« C’est vraiment d’apprendre à connaître les gens autour de vous et d’avoir une relation plus profonde et surtout quand ce sont les moments difficiles, nous posons les questions et voyons comment ils se sentent parce que ce pourrait être le 10e de la journée qui le dit, mais c’est le moment ils se sentent les plus vulnérables et expriment exactement ce qu’ils ressentent et cette personne peut les soutenir. S’asseoir là et souffrir en silence, je ne pense pas que ça va aider personne.

« J’ai beaucoup de chance d’avoir ma deuxième chance d’être entraîneur de l’AFL. Je suis loin d’être parfait juste parce que j’ai un titre. Les gens ont des choses qui se passent dans leur vie et je pense que nous devrions prendre soin de nos gens et les gens qui nous entourent, donc je pense que c’est une excellente initiative et je suis ravi d’en faire partie. «

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’une assistance immédiate, contactez Lifeline au 13 11 14 ou via lifeline.org.au. En cas d’urgence, appelez le 000.