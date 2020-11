La bande-annonce de la réunion de «  Fresh Prince  » vous fera tomber amoureux du spectacle des années 90 (vidéo)

Will Smith a partagé la bande-annonce vendredi pour la spéciale de réunion du 30e anniversaire de «Fresh Prince of Bel-Air» de HBO Max. Il nous a également donné une date de première le 19 novembre – alors préparez-vous à faire du jiggy.

Smith, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid, Alfonso Ribeiro et DJ Jazzy Jeff sont tous de retour dans le salon du (faux) manoir pour la diffusion spéciale. Il en va de même pour le grand souvenir du grand James Avery – bien qu’il n’ait clairement jamais quitté le casting.

L’un de nos moments préférés dans la bande-annonce est Smith, rappelant combien de fois Jazzy Jeff a refusé l’opportunité de jouer du jazz. Les meilleurs potes Smith et Jeff ont essentiellement joué des versions exagérées d’eux-mêmes dans la série comique classique.

Lisez aussi: Vous pouvez désormais Airbnb, le manoir « Fresh Prince of Bel-Air », et Will Smith est l’hôte

Regardez la bande-annonce du spécial retrouvailles via la vidéo ci-dessus.

«Le Prince frais de Bel-Air» a été diffusé pendant six saisons (1990-1996) et 148 épisodes. Le concept est actuellement en cours de redémarrage en tant que série dramatique.

Plus à venir…