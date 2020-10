Klopp a de bonnes nouvelles concernant un défenseur central de Liverpool, qui ne commencera sûrement pas – .

in

Photo de Nick Taylor / Liverpool FC / Liverpool FC via Getty Images

Cela fait deux semaines pourries pour les défenseurs centraux d’Anfield.

Premièrement, Virgil van Dijk a été exclu pour le reste de la saison après l’incident de Jordan Pickford contre Everton plus tôt ce mois-ci, avant que Joel Matip ne le suive dans la salle de traitement et il faudra un certain temps avant qu’il se batte à nouveau en forme.

Puis, en milieu de semaine, Fabinho, un défenseur central de fortune, s’est blessé aux ischio-jambiers lors de la victoire de la Ligue des champions contre Midtjylland, The Mirror rapportant qu’il serait absent pendant quelques semaines.

Liverpool est réduit au strict minimum lors de la visite de demain à West Ham United, Joe Gomez, à 23 ans, étant son joueur le plus expérimenté en défense centrale.

Pronostics Champions League 20/21

mariée

721665

Pronostics Champions League 20/21

/static/uploads/2020/10/669362_t_1603915206.jpg

669362

centre

Mais le patron des Reds, Jurgen Klopp, a révélé que Billy Koumetio était de nouveau en forme après un bref passage sur la touche.

Le joueur de 17 ans n’a pas disputé de match de Premier League pour Liverpool, mais l’Allemand a fait l’éloge du jeune français après une série d’affichages de pré-saison très impressionnants.

Klopp a déclaré à BBC Sport aujourd’hui: «Nous avons Billy le gamin et Nat Phillips aussi, donc ce sont nos garçons. Billy n’était pas disponible mais maintenant il est de retour. Ils se sont tous entraînés avec nous et maintenant nous devons prendre une décision.

Mais va-t-il commencer contre les Hammers? Probablement pas.

Rhys Williams a remplacé Fabinho contre les Danois mardi et sauf surprise, le joueur de 19 ans, qui n’a pas non plus fait d’apparition en championnat pour les Merseysiders, débutera aux côtés de Gomez.

Photo de John Powell / Liverpool FC via Getty Images

Dans d’autres nouvelles, Mourinho dit que le joueur des Spurs a amélioré ses charges à l’entraînement et qu’il commencera maintenant ce soir

Partager : Tweet