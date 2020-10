10 faits historiques sur les anciens Egyptiens

8GB Clés USB à mémoire Flash Décor égyptien Stockage de bâton de mémoire de Disque de la clé U de Forme de Carte de crédit bancaire Ancien Symbole Historique de l'esprit égyptien Mythique icônes Illu

Compatibilité: Capacité - 8 Go. Interface - Performances USB stables et fiables, au moins 10 ans de conservation des données avec 1 000 000 de stockage. Prend en charge presque tous les systèmes d'exploitation, y compris Windows Windows 2000/7/8 / 8.1 / 10 / Vista / XP / 2000 / ME, Linux et MacOs 10.3 et plus. Pas besoin d'installer de pilotes supplémentaires à utiliser sur le lecteur flash. CONCEPTION DE LA CARTE DE CRÉDIT: Mesure: 3,38 "x 2,12" x 0,07 "(8,6 x 5,4 x 0,2 cm). Facile à transporter dans le portefeuille. Surface plane pour les autocollants ou marqueurs LOGO. Idéal pour les cadeaux d'entreprise ou les salons professionnels. La grande zone d'impression associé à cette clé USB de type carte en fait la solution de stockage de données la plus personnalisable sur le marché aujourd'hui. Format pris en charge: le transfert et le partage de musique, de photos, de films, de dessins, de manuels, de programmes, de documents à une vitesse rapide, etc. Un périphérique de stockage de données externe pratique, vous permet de ramener facilement vos données chez vous, sur votre bureau, école ou tout autre endroit.Bonnes performances dans le stockage, le transfert et le partage de données numériques avec les familles, les amis, les collègues de travail, les clients et les machines. Lecteurs universels: la clé USB peut être utilisée dans un ordinateur, un ordinateur portable, une tablette, un PC, un téléviseur, un haut-parleur, un audio et une vidéo de voiture, un lecteur Blu-ray, un décodeur numérique et d'autres périphériques USB. Enregistrez les données de MP3, MP4, RMVB, EXCEL, WORD, PDF, Image et autres fichiers. Idéalisme: la forme amusante et cool de la carte bancaire la distingue facilement de la clé USB de tout le monde. Bon choix pour la promotion, également un cadeau impressionnant pour votre bien-aimé, votre famille, vos amis, vos collègues ou même vos clients. Cadeaux pour Noël, anniversaire, remise des diplômes, Saint-Valentin, Thanksgiving, jour de l'an.