Kia Seltos recevra des fonctionnalités supplémentaires sur plusieurs versions!

Kia mettra bientôt à jour plusieurs versions de la Seltos avec des caractéristiques extérieures, intérieures et de confort supplémentaires. Il y a également eu quelques révisions de la garniture intérieure et du rembourrage.

Les Seltos n’existent même pas depuis un an et Kia Motors est déjà sur le point de mettre à jour le SUV. Eh bien, ce n’est pas un lifting dont nous parlons, mais Kia va réorganiser la gamme de variantes des Seltos avec de nouvelles fonctionnalités. Il y aura un certain nombre de nouvelles caractéristiques extérieures, intérieures et de confort ajoutées aux diverses versions du Seltos. Le Kia Seltos a une liste assez confuse et élaborée de 18 variantes et il y a jusqu’à six options de groupe motopropulseur à offrir. Voyons en détail toutes les mises à jour.

Le Kia Seltos recevra bientôt une variante de re-jig avec des fonctionnalités supplémentaires à l’intérieur et à l’extérieur.

Il y aura peu de fonctionnalités supplémentaires sur certaines variantes.

Les versions à boîte de vitesses automatique des Seltos sur les versions HTK +, HTX, HTX + et GTX verront l’ajout d’une nouvelle fonction de démarrage du moteur à distance. De plus, les variantes HTX et GTX bénéficieront de l’ajout d’un toit ouvrant électrique et de feux de cabine à DEL. Ces fonctionnalités n’étaient disponibles que sur les variantes HTX + et GTX + auparavant. En dehors de cela, toutes les versions du Seltos seront désormais proposées avec des ports de chargement USB pour les sièges avant et deuxième rangée ainsi qu’un signal d’arrêt d’urgence en standard.

La garniture intérieure et le tableau de bord ont également été révisés

Les intérieurs des variantes GTX + haut de gamme des Seltos seront désormais proposés dans un thème d’ameublement entièrement noir avec des surpiqûres rouges contrastantes. La variante GTX + est disponible avec le moteur turbo essence de 140 ch ou le moteur diesel 1,5 l. De plus, les garnitures HTX, HTX +, GTX et GTX + seront désormais livrées avec une nouvelle finition en faux métal sur le panneau de commande AC ainsi que les poignées de porte. Plus bas dans la gamme de variantes, la variante HTK + des Seltos verra l’ajout d’une nouvelle finition en faux cuir pour le pommeau de levier de vitesses et une finition noir brillant pour le tableau de bord.

Il y a aussi quelques changements extérieurs mineurs

Toutes les variantes des Seltos – à l’exception des HTE et HTK – seront désormais équipées d’embouts d’échappement double sur le pare-chocs arrière. Jusqu’à présent, il n’était visible que sur les variantes turbo-essence supérieures. De plus, les versions HTX et HTX + seront désormais également proposées avec des plaques de protection en métal. Cette fonctionnalité n’était auparavant disponible que sur les versions GTX et GTX + des Seltos. Il n’y a cependant pas beaucoup de changements extérieurs.

Quand ces changements seront-ils effectifs?

Ces nouvelles fonctionnalités et mises à niveau supplémentaires devraient se faire au prix d’une légère augmentation de prix, mais rien de significatif. Alors que le verrouillage s’est progressivement assoupli, les concessionnaires Kia à travers le pays ont recommencé à s’ouvrir. Attendez-vous à ce que les Seltos avec ces fonctionnalités mises à jour soient mis en vente dans quelques mois. La Hyundai Creta est redevenue la référence de la ville et Kia fait son possible pour maintenir les Seltos à sa première place.