Disney + obtient de nouveaux super-héros dans SECRET SOCIETY OF SECOND-BORN ROYALS

Crédit: Disney +



Disney + a annoncé un nouveau film de super-héros pour adolescents intitulé Société secrète des Royals second-nés, basé sur un concept original.

Voici le synopsis officiel de Disney +, se concentrant sur un héros de deuxième génération en conflit avec ses super-parents.

« La Société secrète des Royals second-nés suit Sam, un adolescent royal rebelle qui développe inconsciemment des superpuissances à partir d’un trait génétique attribué uniquement aux seconds-nés de la lignée royale. Second-en-ligne au trône du royaume d’Illyria, Sam interroge constamment ce que cela signifie d’être royal et veut créer son propre héritage. Contrairement à la sœur aînée de Sam, Eleanor, qui deviendra la prochaine reine, Sam préfère se balader avec son compagnon de bande et son meilleur ami Mike lors d’une manifestation illégale ou abandonner un engagement royal pour une soirée folle.

« Marre du mauvais comportement de sa fille, la reine Catherine envoie Sam dans un pensionnat d’été où elle et quatre autres membres de la famille royale – Tuma, Roxana, janvier et Matteo – découvrent qu’ils ont des capacités surhumaines uniques et sont invités à rejoindre un secret la société avec une longue tradition de maintien secret de la paix. Avec un nouveau sens du but et un peu d’aide de leur instructeur de la Société secrète James, Sam et ses collègues recrues royales doivent apprendre à exploiter leurs nouveaux pouvoirs et travailler ensemble en équipe avant de pouvoir sauver le monde. »

Avec le synopsis, Disney + a dévoilé une bande-annonce pour le film directement en streaming.

Vérifiez-le:

Voici le récapitulatif de la distribution et de l’équipe de Disney +:

« En vedette est Peyton Elizabeth Lee dans le rôle de Sam; Skylar Astin (Zoey’s Extraordinary Playlist ») dans le rôle de James; Olivia Deeble (« Home and Away ») en tant que Roxana; Niles Fitch (« This is Us ») en tant que Tuma; Faly Rakotohavana (« Raven’s Home ») en tant que Matteo; Isabella Blake Thomas (« Il était une fois ») en janvier; Elodie Yung (« Daredevil ») en tant que reine Catherine; Ashley Liao (« Soyez toujours mon peut-être ») en tant qu’Eleanor; Noah Lomax (« Trial By Fire ») en tant que Mike; et Greg Bryk (« Handmaid’s Tale ») comme le méchant détenu 34.

« Société secrète des Royals second-nés est réalisé par Anna Mastro (« Runaways », « The Bold Type ») de Marvel et produit par Zanne Devine (« I, Tonya »), Mike Karz (« Valentine’s Day ») et Austin Winsberg (« Zoey’s Extraordinary Playlist ») avec Juliana Janes (« Butter ») en tant que coproductrice. Le télé-jeu a été écrit par Alex Litvak (« Maîtres de l’Univers ») et Andrew Green (« Hannah Montana ») et est basé sur une histoire originale de Litvak, Green et Winsberg. «

Société secrète des Royals second-nés sortira à Disney + le 17 juillet.