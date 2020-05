Rick et Morty Saison 4 Episode 9 Review

Liam Hoofe critique Rick et Morty saison 4 épisode 9 – Childrick of Mort…

La seconde moitié de Rick et Morty La saison 4 a été considérablement plus forte que la première, et l’avant-dernier épisode de la saison a été l’une de ses sorties les plus amusantes à ce jour.

L’un des plus gros problèmes de la saison 4 a été le manque d’implication de la famille de Rick. Jerry, qui est souvent l’un des personnages les plus drôles de la série, a été mis de côté pour la grande majorité de cette saison, avec le dernier épisode avec une réelle concentration sur lui à mi-chemin de la saison 3, en 2017.

Heureusement, Childrick of Mort a fait un excellent travail pour rattraper tout ce temps perdu. L’épisode a vu la famille tenter de partir en camping, seulement pour se faire détourner par la révélation que Rick avait réussi à mettre une planète entière enceinte. Cela a ensuite conduit la famille à voler vers ladite planète et à Rick de trouver un moyen de revendiquer la responsabilité de sa progéniture.

Rick, étant Rick, parvient à élaborer un système que chacun de ses «enfants» filtrera afin de leur trouver un emploi. Ceux qui sont jugés improductifs sont tirés directement d’un tuyau d’égout au milieu de la forêt. Mais il se trouve que Jerry a pris d’assaut après avoir été insulté par ses enfants et se trouve également dans la forêt.

Cela conduit Jerry à déclencher un soulèvement contre Rick et les autres « enfants », ce qui aurait été assez amusant en soi, mais le spectacle jette également un dieu vengeur dans le mélange qui apparaît et prétend être le vrai père des enfants.

C’est le genre d’épisode Rick et Morty La saison 4 réclame. Le cadre familial ajoute beaucoup à l’épisode et voir Jerry tenter de se mesurer à Rick, pour échouer lamentablement, ne vieillit jamais. La petite aventure secondaire de Morty et Summer était également très amusante et les enfants à l’aspect argileux de Rick étaient également un excellent ajout à l’univers de Rick et Morty.

Voir Rick et Beth travailler ensemble est toujours agréable et cet épisode établit des comparaisons avec l’avant-dernier épisode de la saison 3, The ABCs of Beth. L’idée des actions de Rick qui ont un impact sur ses enfants est quelque chose qui est vraiment exploité une fois de plus ici, et c’est l’un des thèmes les plus intéressants de l’émission.

Verdict: La saison 4 de Rick et Morty a fait défaut dans le département de la famille et cet épisode nous a rappelé à quel point ces autres personnages peuvent être importants. Ce fut une belle sortie avant la finale de la semaine prochaine.

Liam Hoofe