Khloe Kardashian: Nous tiendrons toujours notre fête de Noël

2020-11-10 20:00:04

Khloe Kardashian a insisté sur le fait que sa famille organiserait toujours sa fête annuelle du réveillon de Noël (24.12.20) au milieu de la pandémie de coronavirus, bien qu’elle soit « beaucoup plus petite ».

Khloe Kardashian a insisté sur le fait que sa famille tiendrait toujours sa fête annuelle de la veille de Noël (24.12.20) au milieu de la pandémie de coronavirus.

La star de «L’incroyable famille Kardashian» et sa célèbre famille se réunissent toujours pour célébrer les fêtes la veille de Noël, et bien que Khloe ait admis que les célébrations de cette année seront «beaucoup plus petites» que d’habitude, elles n’envisagent pas l’annulation complète de la réunion.

Lorsqu’on lui a demandé si la fête serait annulée, Khloe a tweeté: «Je ne prie pas! Je pense que ce sera évidemment beaucoup plus petit. Et je suis totalement d’accord avec ça! Mais nous célébrons définitivement Noël! Il devra simplement être petit et sûr. Peut-être faire des tests rapides avant. Nous devons penser à ce qui est le plus sûr (sic) »

La nouvelle survient après que la famille Kardashian a été critiquée à deux reprises ces derniers mois pour avoir apparemment ignoré les directives de distanciation sociale du gouvernement américain en célébrant des occasions spéciales dans de grands groupes.

En octobre, la sœur de Khloe, Kim Kardashian West, a été critiquée pour avoir envoyé 40 membres de sa famille et de ses amis sur une île privée pour célébrer son 40e anniversaire, bien qu’elle ait insisté sur le fait que toutes les personnes impliquées dans le voyage avaient «plusieurs écrans de santé» avant et après leurs vacances.

Défendant leur voyage, Khloe a déclaré: « Être là avec toutes les précautions que nous avons prises et être là et combien tout le monde était reconnaissant pour l’aspect touristique de celui-ci.

«Tant de gens ont dit que nous étions leur premier groupe d’invités qu’ils avaient depuis des mois et ce que c’était fait pour eux de pouvoir payer leurs factures ou de pouvoir faire des choses pour leur famille, en entendant simplement ces messages quand nous étaient là, nous nous sentions vraiment bien et nous nous sentions tellement en sécurité. Nous l’avons fait de la manière la plus sûre que je puisse imaginer que quelqu’un fasse. »

Et moins d’une semaine plus tard, Kendall Jenner a également été critiquée pour avoir célébré son 25e anniversaire avec une fête costumée de stars à West Hollywood à l’Halloween.

La matriarche de la famille, Kris Jenner, s’est ensuite manifestée pour défendre les célébrations consécutives, insistant sur le fait que sa famille était «vraiment responsable».

Elle a déclaré: «Nous sommes vraiment responsables et nous nous assurons que tous les membres de notre famille et nos amis les plus proches sont testés religieusement. Vous savez, nous faisons ce que nous pouvons. Nous essayons de suivre les règles. »

Mots clés: Khloe Kardashian, Kim Kardashian West, Kendall Jenner, Kris Jenner, de retour au flux