Janusz Kaminski réalise un thriller policier – / Film

Un acteur néerlandais et un acteur australien incarnent deux frères américains qui se battent pour le «rêve américain» dans un thriller policier mis en scène par Steven Spielbergdirecteur de la photographie de longue date Janusz Kaminski. À juste titre, le film s’appelle …Rêve américain. Mais ne laissez pas l’ironie des pays d’origine des acteurs principaux vous empêcher de regarder la nouvelle bande-annonce de Rêve américain au dessous de.

Bande-annonce de rêve américain

Janusz Kaminski est devenu un nom familier pour tous les fans de Spielberg, avec le directeur de la photographie oscarisé travaillant sur certains des plus grands films de Spielberg des trois dernières décennies, y compris Liste de Schindler, Guerre des mondes, rapport minoritaire, et le prochain West Side Story. Kaminski a fait ses débuts en tant que réalisateur avec le drame polonais de 2007 Hania et retourne à nouveau au fauteuil du directeur pour Rêve américain, un drame policier graveleux co-écrit par Duncan Brantley (Têtes de cuir) et Mark Wheaton (Les messagers).

Rêve américain suit deux frères (Huisman et Bracey) qui feraient tout pour protéger leur nouvelle entreprise – y compris s’impliquer avec la mafia russe pour obtenir un prêt pour aider à financer leur entreprise. Mais quand les frères sont incapables de payer, ils sont terrorisés par Yuri (Nick Stahl), un gangster déséquilibré qui les torture et les menace de mort eux et leurs proches – et pire encore, de reprendre leurs affaires. Les frères sont blâmés jusqu’à ce que la «dure petite amie russe de Huisman, Ana, décide d’agir elle-même».

Je ne peux pas dire ça Rêve américain ressemble au travail que Kaminski a fait avec Spielberg. Rêve américain ressemble au genre de thriller VOD qui passera entre les mailles du réalisateur et les CV des stars, mais bon, au moins Nick Stahl passe un bon moment à préparer un repas avec son personnage de gangster russe. Mais à part ça, la seule chose qui me distingue vraiment Rêve américain La bande-annonce est qu’aucune des stars principales du film n’est américaine.

Voici le synopsis de Rêve américain:

Le directeur de la photographie, lauréat d’un Oscar, Janusz Kaminski (Sauver le soldat Ryan) dirige ce thriller intense sur la lutte brutale pour le succès. Désespérés d’argent, les entrepreneurs Scott (Luke Bracey) et Nicky (Michiel Huisman) se tournent vers le gangster russe Yuri (Nick Stahl). Après avoir refusé le financement qu’il offre, Yuri se venge en essayant de reprendre leur projet de construction. Les partenaires sont terrifiés jusqu’à ce que la petite amie russe de Nicky, Ana, décide de passer à l’action elle-même.

Rêve américain arrive en numérique, sur DVD et à la demande sur 12 janvier 2021.

