Comment les IV, les natures, les capacités et les ensembles de mouvements sont-ils générés pour les Pokémon transférés de Pokémon Go à Pokémon HOME

Game Freak avait encore une fois besoin de trouver un moyen de faire en sorte que les éléments clés d’un jeu manquant s’intègrent dans la série principale de Pokémon titres car les joueurs peuvent désormais transférer leurs équipes Pokémon Go dans ACCUEIL Pokémon.

Tout comme avec les versions Virtual Console de Pokémon Rouge, Bleu, Jaune, Argent, Or, et Cristal le Pokémon dans Pokémon Go n’ont pas toutes les mêmes données que celles des jeux sortis sur Game Boy Advance et au-delà. Il leur manque des éléments tels que des IV mis à jour, des natures, des capacités, etc., qui sont nécessaires pour les intégrer DOMICILE.

Lorsque vous transférez un Pokémon de Aller à DOMICILE, vous n’aurez rien à faire car l’application calculera les informations supplémentaires nécessaires et les ajoutera à chaque Pokémon transféré. Cela signifie qu’il aura les statistiques nécessaires, une nature et une capacité, ainsi qu’un ensemble de mouvements qui correspond à son apprentissage de la série principale en fonction de quelques facteurs.

Voici tous les détails dont vous avez besoin pour savoir à quoi ressemblera votre Pokémon une fois le transfert de Aller à DOMICILE.

Calcul IV

Tout comme avec Allons-y!, vous verrez tous les Pokémon calculer leurs IV grâce à des calculs simples.

État IVCalculAttaque et attaque spécialePokémon Go Attaque IV multipliée par deux et plus un Défense et défense spécialePokémon Go Défense IV multipliée par deux et plus un HP Pokémon Go HP IV multiplié par deux et plus un

Nature et capacité

La nature de chaque Pokémon transféré depuis Aller sera complètement aléatoire. Les capacités seront également aléatoires entre les deux capacités standard auxquelles chaque Pokémon a accès.

Cela signifie que vous n’obtiendrez aucune capacité cachée ou quoi que ce soit de ce genre lors du transfert d’un Pokémon vers DOMICILE de cette façon.

Calculs d’ensemble de mouvements

L’ensemble de mouvements, ou ce que sait un Pokémon au moment du transfert, variera énormément en fonction de l’espèce, car certains Pokémon Go Les ensembles de mouvements ne prennent pas en compte la série principale de jeux et ce que chaque espèce peut y apprendre naturellement.

Voici les trois scénarios qui peuvent se dérouler en fonction de la disponibilité du Pokémon dans Épée et Bouclier.

ScénarioMovesetDisponible en Épée et BouclierMoveset correspondra au Pokémon à son niveau comme s’il avait été capturé dans ces jeux. Épée et BouclierMoveset correspondra au Pokémon à son niveau comme s’il avait été capturé Ultra Soleil et Ultra Moon.Le Pokémon est-il de Kanto? Moveset correspondra au Pokémon à son niveau comme s’il avait été capturé Pokémon Allons-y, Pikachu! et Allons-y, Evoli!

Autres détails

La Poké Ball de chaque Pokémon correspondra à celle avec laquelle elle a été capturée en Pokémon Go et leurs spécifications et identifiant d’origine correspondront à votre ACCUEIL Pokémon compte lorsque le transfert est terminé.

