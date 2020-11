44% des acheteurs de Mahindra Thar 2020 ont opté pour des variantes automatiques

Parmi les 25000 réservations effectuées pour le Mahindra Thar 2020, près de 44% d’entre elles ont opté pour les variantes automatiques diesel et essence.

Le nouveau Mahindra Thar 2020 a reçu une réponse incroyable de la part des acheteurs alors que les montants des réservations montent en flèche. Alors que la période d’attente augmente parallèlement, elle devrait bientôt diminuer. Lors de leur dernière conférence de presse, les responsables ont confirmé que les variantes automatiques Thar avaient reçu une belle réponse.

Les réservations à ce jour ont franchi plus de 25 000 unités et parmi elles, 44% d’entre elles ont opté pour les variantes automatiques. Le pourcentage exact de variantes automatiques à essence et automatiques diesel est inconnu, mais nous nous attendons à ce que ces dernières attirent plus d’acheteurs. Ce chiffre est assez étonnant car le SUV, pour la première fois, reçoit une boîte de vitesses automatique.

Près de la moitié des acheteurs optant pour des variantes automatiques indiquent également qu’ils l’ont achetée à des fins de style de vie. Selon les sources de nos concessionnaires, le plus populaire est la combinaison diesel-manuelle. Les variantes automatiques ne viennent que sur les versions LX, qui ont les variantes haut de gamme chargées avec toutes les cloches et sifflets.

Le Mahindra Thar 2020 est proposé avec un moteur turbo-diesel mHawk de 2,2 litres et un moteur à essence atmosphérique de 2,0 litres. Le moteur diesel est bon pour 130 ch et 320 Nm de couple de pointe, tandis que le moteur à essence produit 150 ch et 320 Nm. Les deux sont associés à une boîte manuelle à 6 vitesses et à un convertisseur de couple à 6 vitesses.

Les responsables ont également ajouté que la période d’attente diminuera davantage à mesure que la production augmentera. La demande a définitivement dépassé l’offre et a dépassé leurs attentes. D’ici janvier, la capacité de production sera augmentée de 3 000 à 3 500 unités par mois, ce qui réduira par la suite la période d’attente actuelle de 7 à 8 mois.