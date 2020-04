Karen Gillan se clonera dans le film de science-fiction satirique Dual – / Film

Riley Stearns, le directeur de Défauts et L’art de la légitime défense, est sur le point de faire un thriller de science-fiction satirique – et il a aligné un casting intéressant. Dans le futur de Stearns Double, une femme qui subit une procédure de clonage – et qui vit pour le regretter. Le film jouera Karen Gillan et Aaron Paul, avec Jesse Eisenberg prêt à faire «une apparition».

Comment est-ce pour une prémisse: dans Double«Après avoir reçu un diagnostic terminal, une femme (Karen Gillan) opte pour une procédure de clonage afin de soulager sa perte de ses amis et de sa famille. Quand elle se rétablit miraculeusement, ses tentatives pour faire déclasser son clone échouent et conduisent à un duel à mort. » Quelle prémisse! Aurait pu proposer une telle idée, je me demande!

Riley Stearns, réalisateur de films décalés, presque inclassables Défauts et L’art de la légitime défense, c’est qui. En plus de Gillan, Double mettra également en vedette Aaron Paul, Beulah Koale, et Martha Kelly, et mettra en vedette une «apparence» de Jesse Eisenberg – c’est ainsi que le communiqué de presse officiel décrit la partie d’Eisenberg, ce qui suggère qu’il est probablement dans une scène rapide, assez longue pour que tout le monde regarde du doigt l’écran et dise: «Hé, c’est Jesse Eisenberg ! » À noter: Eisenberg a joué dans L’art de la légitime défense.

Il y a beaucoup de potentiel ici, et avec le travail passé de Stearns à l’esprit, il est sûr de dire que les choses deviendront très sombres très rapidement, même satiriques Double pourrait être. Et le casting de Gillan, qui fait toujours du bon travail, est également un excellent choix. Aucun mot sur qui jouent les autres acteurs, mais ce sera bien de voir Aaron Paul travailler avec une prémisse potentiellement comique, car il a tendance à s’en tenir à des drames très sérieux ou à des émissions de science-fiction comme Westworld, où tout est austère (et plutôt ennuyeux).

Si vous n’avez pas encore regardé les films de Stearns et que vous voulez voir de quoi il parle, vous pouvez diffuser Défauts sur Amazon Prime Video, et L’art de la légitime défense sur Hulu et Kanopy.

