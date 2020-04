MARVEL, DC, IMAGE, More Fait partie de la liste d’expédition DIAMOND 20 MAI

Crédits: Marvel Comics



Diamond Comic Distributors a fourni aux détaillants une liste provisoire des titres dont la livraison est prévue pour le mercredi 20 mai – leur date « cible » pour reprendre ses services de distribution après l’arrêt du coronavirus. Détaillant du marché direct Ryan Higgins de Sunnyvale, en Californie, Comics Conspiracy a a partagé la liste sur son compte Twitter.

Diamond a déclaré aux détaillants que « cette liste pourrait être modifiée au cours de la semaine mais sera finalisée » d’ici le 1er mai à 12 heures. ET.

Les titres DC ont déjà été révélés, Diamond déclarant mardi aux détaillants: « Tous les titres DC Comics sortis pendant notre pause de distribution seront inclus dans la première expédition de nouveaux produits hebdomadaires. »

DC a récemment signé des accords avec deux nouveaux distributeurs, Lunar et UCS, pour commencer à expédier des bandes dessinées avant la reprise des services de Diamond.

Voici la liste des titres des éditeurs (dont DC) Diamond qui sortira le mercredi 20 mai:

Marvel Comics

Chat noir # 11

Captain America: Marvels Snapshot # 1

Deadpool # 5

Empyre: Avengers # 0

Immortal Hulk # 34

Maraudeurs # 10

Merveilles X # 4

Nouveaux mutants # 10

Spider-Ham # 5

Star Wars: Docteur Aphra # 1

Thor # 5

X-Men: God Loves, Man Kills Extended Cut # 1



DC

Absolute Daytripper HC

Aventures de Superman par George Perez HC

Anti Hero TP

Batman # 89 (troisième impression)

Batman et les étrangers # 12

Batman Detective Comics HC Vol. 3 salutations de Gotham

Batman Giant # 4

Batman HC Book 12 City of Bane, première partie

Batman Last Knight on Earth HC

Batman / Superman HC Vol. 1: Qui sont les six secrets

Batman / Teenage Mutant Ninja Turtles III HC

Daphne Byrne # 4

DC First Issue Special HC

DC Poster Portfolio Complete Year of the Villian Poster Variants

Édition fac-similé DC Super Stars # 17

DCEased Unkillables # 3

Maison de poupée # 6

Rêver # 20

Ex Machina Compendium TP Vol. 1

Famous First Edition New Fun # 1 HC

Flash # 753

Flash par Mark Waid TP Book 7

Flash iant # 4

Freedom Fighters: Rise of a Nation TP

Gotham High TP

Flèche verte: Year One Deluxe Edition HC

Green Lantern par Geoff Johns TP Livre 3

Green Lantern Saison 3 # 3

Harley Quinn et Poison Ivy HC

Hawkman # 23

Hellblazer par Garth Ennis Omnibus HC

Maison des murmures # 20

Joker / Harley: Criminalité mentale # 4

Justice League # 44

Justice League Odyssey # 20

Justice League of America: une célébration de 60 ans HC

Lost Carnival: Un roman graphique de Dick Grayson TP

Mon jeu vidéo a mangé mes devoirs TP

Nouveaux dieux par Gerry Conway HC

Nightwing # 70 (deuxième impression)

Nightwing TP Vol. 1 L’héritage de Grayson

Omega Men par Tom King Deluxe Edition HC

Plongeon # 3

Red Hood Outlaw # 45

Robin: L’Omnibus HC de l’âge du bronze

Shazam: le plus puissant mortel du monde HC Vol. 2

Stargirl par Geoff Johns TP

Superman: Action Comics HC Vol. 3 Chasse au Léviathan

Superman: Action Comics TP Vol. 2 Leviathan Rising

Superman écrase le Klan TP

Superman: L’âge d’or TP Vol. 5

Superman: Up In The Sky HC

Le copain de Superman, Jimmy Olsen # 10

Swamp Thing par Nancy A. Collins omnibus HC

Teen Titans Go Box Set Vol. 2

Teen Titans TP Vol. 3 Chercher et détruire

Transmetropolitan TP Book 3

Contes occidentaux étranges Jonah Hex HC Vol. 1

Wonder Woman # 755

Wonder Woman & Justice League Dark Witching Hour TP

Wonder Woman HC Vol. 2: L’amour est un champ de bataille

Les meilleurs gardiens de la terre du monde HC

Année du Villian: Hell Arisen # 3 (troisième impression)

Young Justice TP Vol. 1: Gemworld

Image Comics

American Jesus TP Vol. 1: Chosen (nouvelle édition)

American Jesus TP Vol. 2: Nouveau Messie

Birthright # 43

Bog Bodies OGN

Classe mortelle # 44

Ludocrates # 1

Paria par Kirkman & Azaceta # 45

Dragon sauvage # 248

Snotgirl TP Vol. 3: Est-ce la vraie vie

Publication IDW

Dungeons & Dragons Days of Endless Adv TP

Dungeons & Dragons: Infernal Tides # 3

Marvel Action Avengers # 10

Sonic the Hedgehog: Tangle & Whisper TP

Star Wars Adventures: Clone Wars # 1

Camp Spirit SC GN

BOOM! Studios

Buffy contre les vampires # 14

Firefly: Unification War HC Vol. 3

Fantôme dans L.A. # 10

Jim Henson Storyteller Ghosts # 2

Cheval noir

Bang # 1 (troisième impression)

Tuez Whitey Donovan # 5

Vampire Hunter D TP Vol. 29 Noble Front

Dynamite Entertainment

Red Sonja # 15

AWA Studios

Année zéro # 1

Action Lab Entertainment

Killswitch # 4

Zombie Tramp # 69

AfterShock Comics

Disaster Inc. # 1

Archie Comics

Betty & Veronica Jumbo Comics Digest # 282

Humanoïdes

In vitro

Oni Press

Dewdrop TP

Rick et Morty présentent TP Vol. 2

Titan Comics

Doctor Who 13e saison deux # 4

Valiant Entertainment

Livewire TP Vol. 3 Champion

Zenescope Entertainment

Belle: Serment d’épines # 6

Agent rouge: île du Dr Moreau # 4