Un troisième Now You See Me avance avec un nouvel écrivain nommé – Africadaidly

Lionsgate a chargé Eric Warren Singer (« Top Gun: Maverick », « American Hustle ») d’écrire « Now You See Me 3 », le dernier opus de la franchise.

Aucun casting n’a été annoncé pour le troisième film, mais les deux précédents ont joué Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco et Morgan Freeman, entre autres. Variety rapporte que la prise de Singer introduira de nouveaux personnages dans leur monde et permettra également aux personnages précédents de revenir.

Par Nathan Kahane, président du Lionsgate Motion Picture Group:

« Eric a toujours été fasciné par l’art de la tromperie et de l’illusion sous toutes ses formes et il est venu vers nous avec une grande histoire qui prend la mythologie de » Now You See Me « et pousse les quatre cavaliers à un tout nouveau niveau avec notre casting de retour clé et de nouveaux personnages. La franchise « Now You See Me » a été conçue pour garder le public surpris et deviné. Tout grand magicien le sait, vous ne pouvez pas continuer à faire les mêmes tours. Et Eric et son équipe d’illusionnistes ont quelque chose de spécial dans leur manche pour ce nouveau film. «

C’est assez cool qu’un film puisse avoir un « consultant magique », et cela se présente sous la forme de Jonathan Bayme et de sa société Theory 11.

Bobby Cohen et Alex Kurtzman de Secret Hideout s’associent à nouveau pour produire. Meredith Wieck et Aaron Edmonds superviseront le projet pour Lionsgate.