Kanye West en lice pour la campagne présidentielle 2020 !!! Découvrez les derniers détails à ce sujet ici !!!

Blancheporte Calendrier chevalet dictons de nos régions* - unique

Idée cadeau : En plus de la date, découvrez chaque jour un dicton de nos régions raconté par Jean-Pierre Pernaut ! La couverture de ce bloc calendrier se replie pour former un chevalet à poser. Plus de détails : - Expressions régionales. - Adages et maximes d'antan. - Dictons de nos campagnes. - Dictons