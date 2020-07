Voir la comète NEOWISE en ligne ce soir dans une webémission Slooh

La comète NEOWISE a captivé les astronomes ces dernières semaines et si vous ne l’avez pas encore vu, vous avez de la chance. Le site Web d’apprentissage d’astronomie Slooh animera une diffusion Web gratuite en direct ce soir (18 juillet).

La comète, officiellement connue sous le nom de C / 2020 F3 NEOWISE, est actuellement visible dans le ciel du nord-ouest juste après le coucher du soleil pour les observateurs du ciel dans l’hémisphère nord. Un ciel clair et sombre loin des lumières de la ville et une vue dégagée sur l’horizon nord-ouest sont nécessaires.

Ce soir, Slooh animera une webdiffusion en direct à 17 h EDT (21h00 GMT) et vous pouvez le regarder en direct ici, gracieuseté de Slooh. Vous pouvez également le regarder directement depuis Slooh ici, ainsi que via la page YouTube de l’entreprise ici. La webémission est une chance pour les observateurs du ciel de l’hémisphère sud (où la comète NEOWISE n’est pas visible) de voir la comète, et une opportunité pour d’autres astronomes affectés par les lumières de la ville ou le ciel nuageux.

La comète NEOWISE est vue par la sonde solaire Parker de la NASA, qui a capturé la queue jumelle de la comète le 5 juillet 2020. La queue inférieure et plus large est la queue de poussière de la comète, tandis que la queue supérieure plus fine est la queue ionique de la comète. (Crédit d’image: NASA / Johns Hopkins APL / Naval Research Lab / Parker Solar Probe / Guillermo Stenborg)

Voir la comète NEOWISE? (Crédit image: NASA / Johns Hopkins APL / Naval Research Lab / Parker Solar Probe / Brendan Gallagher) Si vous apercevez la comète NEOWISE, faites-le nous savoir! Envoyez des images et des commentaires à [email protected] pour partager vos points de vue.

« C’est une expérience vraiment magique de voir une si grande comète orner notre ciel! » L’officier astronomique en chef de Slooh, Paul Cox, a déclaré dans un communiqué. « Nous allons dire aux téléspectateurs comment ils peuvent le voir depuis leur arrière-cour, et les membres de Slooh continueront de le regarder dans les vues en direct du télescope de Slooh tous les soirs cette semaine. »

La comète NEOWISE a été découverte en mars par le télescope spatial NEOWISE de la NASA et a fait son approche la plus proche du soleil le 3 juillet. Début juillet, la comète n’était visible que dans le ciel avant l’aube, mais le 15 juillet elle est passée à un objet du ciel du soir visible pour l’oeil nu.

La comète peut être vue sous le motif d’étoile de la Grande Ourse dans le ciel nord-ouest.

« Si vous regardez le ciel sans l’aide d’outils d’observation, la comète NEOWISE ressemblera probablement à une étoile floue avec un peu de queue, il est donc recommandé d’utiliser des jumelles ou un petit télescope pour obtenir les meilleures vues de cet objet, « La NASA a déclaré dans un avis.

Cette carte du ciel de la NASA montre l’emplacement de la comète NEOWISE dans le ciel du soir pour les téléspectateurs de l’hémisphère nord en juillet 2020. (Crédit d’image: NASA)

La comète NEOWISE offre un traitement rare aux observateurs du ciel car cela fait 23 ans qu’une comète est apparue si brillante dans le ciel nocturne, ont déclaré des scientifiques de la NASA.

Cette comète était la comète Hale-Bopp, qui est devenue un brillant objet du ciel nocturne en 1997 et pouvait être vue à l’œil nu pendant 18 mois.

Si vous prenez une photo ou une vidéo étonnante de la comète NEOWISE dans le ciel nocturne? Faites le nous savoir! Pour partager des images et des vidéos pour une histoire ou une galerie possible, envoyez des images et des commentaires à [email protected].

