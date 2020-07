Phil Spencer dit que les guerres de console sont contre-productives

Le patron de Xbox, Phil Spencer, a déclaré que l’idée derrière les guerres de console est contre-productive pour l’industrie des jeux et que les sociétés de jeux devraient s’entraider plutôt que de rivaliser sur la base de « mon morceau de plastique est meilleur que votre morceau de plastique. »

S’adressant au Washington Post, Spencer a dénoncé la mentalité de ceux qui se réjouissent de l’échec d’une entreprise ou de son produit, et a déclaré qu’il ne voyait pas d’autres personnes dans l’industrie du divertissement – comme les dirigeants de cinéma – espérer que leurs rivaux échouent.

Cette idée que pour que l’industrie se développe, certaines entreprises doivent réussir et d’autres doivent échouer … cela n’aide pas le jeu à atteindre le potentiel qu’il devrait. Nous devrions être poussés à aider le jeu en tant qu’industrie à se développer, afin que les créateurs prennent les plus grands risques possibles. Lorsqu’un grand jeu sort, nous devons l’applaudir, que ce soit pour PC, PlayStation ou sur Switch. Nous devons nous concentrer sur cette industrie que nous aimons et la voir continuer à se développer. Et nous devons le protéger des problèmes qu’il a. Si nous allons dépenser de l’énergie, allons la dépenser pour ces choses, et non pour «mon morceau de plastique est meilleur que votre morceau de plastique». Je ne pense pas que ce soit une conversation productive.