Joyeux Thanksgiving, Amérique! Voici quelques jeux à jouer le jour de la Turquie

Aujourd’hui, c’est Thanksgiving aux États-Unis et, traditionnellement, c’est le moment de se réunir en famille pour partager un repas copieux, discuter de politique et regarder beaucoup de football. La dinde est le plat principal habituel, et selon l’endroit où vous vous trouvez, vos plats d’accompagnement de sauce et de farce varient considérablement.

Les jeux vidéo ne prennent pas de pause pour les vacances, et nous avons donc pensé que nous allions dresser une liste rapide de jeux PC à jouer pendant le week-end de Thanksgiving – ce sont des jeux qui, espérons-le, vous aideront à garder à l’esprit la « raison de la saison.’

Qu’il s’agisse de rassembler des ressources ou de lancer des objectifs sur le terrain, il existe certainement un jeu qui couvre chaque aspect important de Thanksgiving. Il y a aussi beaucoup de raisons d’être reconnaissants pour cette année en ce qui concerne les jeux – la pandémie de covid-19 a obligé la plupart des développeurs à comprendre comment travailler à domicile, et à notre étonnement constant, ils ont miraculeusement réussi à le faire dans la plupart des cas. cas. Nos chapeaux sont tombés. Et donc, sans plus tarder, voici notre liste des meilleurs jeux de Thanksgiving sur PC cette année.

Madden NFL 21

Depuis 1934, les Lions de Detroit ont accueilli un match de football le jour de Thanksgiving, et les Cowboys de Dallas se sont joints pour accueillir le dernier match à partir de 1967. Madden NFL 21 est maintenant disponible sur PC via Steam, donc si vous n’aimez pas comment les choses dans la vraie vie regardez, renvoyez ce mauvais garçon et voyez si vous pouvez changer le résultat. Vous obtenez des points bonus si vous pouvez convaincre vos proches que c’est réel.

Banni

Banished est un jeu de gestion de colonie qui consiste à créer une colonie dans la nature à partir de zéro. Vous devrez construire un abri et trouver un moyen de produire de la nourriture pour vos colons, et vous vous sentirez certainement reconnaissant de l’avoir fait lorsque le premier hiver rigoureux de Banished arrivera. Il existe également d’excellents mods bannis à essayer, si vous voulez pimenter un peu les choses.

Trop cuit 2

L’un des éléments les plus durables et les plus importants d’un Thanksgiving traditionnel est la préparation de beaucoup trop de nourriture et le stress qui en découle. Avec Overcooked et Overcooked 2, vous pouvez partager cette expérience exacte avec jusqu’à trois membres de la famille. Voler en solo pour Thanksgiving? Essayez Cook, Serve, Delicious! 3!?

Crusader Kings III

Avec des inquiétudes renouvelées concernant la propagation du coronavirus, se réunir avec la famille pour discuter de politique n’est tout simplement pas possible pour la plupart des gens cette année. Recréez cette expérience en lançant un nouveau jeu de Crusader Kings III, dans lequel vous devrez soigneusement planifier la disparition de divers parents afin de vous assurer que vos titres restent entre de bonnes mains. Si cela vous fait vous sentir mieux, vous pouvez toujours organiser un grand festin avant de laisser un aspe dans leur chambre.

Far Cry 5

L’une des traditions américaines les plus étranges à l’occasion de Thanksgiving est le pardon coutumier du président d’une paire de dindes. Les gens qui vivent en dehors des États-Unis pourraient raisonnablement se demander ce que les dindes ont fait qui doit être pardonné. La réponse se trouve dans Far Cry 5, dans lequel les dindes vous attaqueront sans pitié à vue. Les PNJ de Far Cry 5 comprennent la rage meurtrière contenue à l’intérieur des oiseaux aux formes maladroites et hurleront «Courez pour votre vie!» chaque fois qu’ils en repèrent un. Tenez compte de leurs conseils, ou rechargez votre fusil de chasse et espérez le meilleur.

Assassin’s Creed III: Remasterisé

Si vous avez envie d’un avant-goût de la Révolution américaine pour accompagner la dinde aujourd’hui, Assassin’s Creed III vous a couvert. En tant que Connor, vous explorerez Boston et New York des années 1770 et rencontrerez des personnalités historiques américaines clés telles que Paul Revere, George Washington et Israel Putnam. La version remasterisée d’Assassin’s Creed III est sortie l’année dernière et comprend tous les DLC solo ainsi que Assassin’s Creed Liberation: Remastered.