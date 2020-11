Panerai, chronométreur officiel de la Coupe PRADA

Pour la première fois de son histoire, Panerai sera le chronométreur officiel de la PRADA Cup, la Challenger Selection Series de la 36e America’s Cup présentée par PRADA.

Se déroulant du 15 janvier au 24 février 2021 à Auckland, la course déterminera quelle équipe affrontera le Defender, Emirates New Zealand, lors de la finale de l’America’s Cup en mars 2021. Enracinée dans la décision de 1970 de mettre en place la Challenger Selection Series, la PRADA Cup est le dernier obstacle sur la route du plus ancien trophée du sport, la 36e America’s Cup présentée par PRADA. La course entre maintenant dans un nouveau chapitre passionnant dans sa célébration et sa passion pour la mer avec l’annonce que l’horloger florentin Panerai a été désigné chronométreur officiel de la Coupe PRADA.

Commentant cette annonce, Jean-Marc Pontroué, Directeur Général de Panerai, a déclaré: «Nous sommes extrêmement fiers d’avoir été nommés Chronométreur Officiel de la Coupe PRADA. Le défi qui nous attend est un grand défi pour nous tous et Panerai est pleinement déterminé à vivre ce nouveau chapitre. Des échanges sur la technologie et la précision à l’équipement des monocoques à foils de haute technologie d’exception, chaque élément du partenariat reflète vraiment notre âme innovante en tant que marque pionnière.

