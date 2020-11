Joss Whedon quitte Nevers avant le début de la production – / Film

Fans de Buffy contre les vampires, ange, et Luciole ont été enthousiasmés par le créateur Joss Whedon pour revenir au petit écran avec la nouvelle série de HBO Les Nevers. Projet de science-fiction original suivant des gens de Londres de l’époque victorienne qui développent des superpuissances, la série devrait être présentée en première à l’été 2021. Mais en attendant de voir le premier épisode de la série, Whedon a déjà décidé de faire un pas de retour de la série. Lisez la déclaration complète du directeur ci-dessous.

Si c’est la première fois que vous entendez parler Les Nevers, voici le synopsis officiel:

Cela aurait été la première série originale que Joss Whedon a créée depuis l’éphémère Maison de poupées, bien qu’il ait été producteur exécutif sur Agents du SHIELD sans être activement impliqué dans la série, principalement en raison de son travail sur Les Vengeurs. Alors pourquoi est-il parti?

CinemaBlend a reçu cette déclaration officielle de Joss Whedon concernant sa sortie de Les Nevers:

«Cette année de défis sans précédent a eu un impact sur ma vie et ma perspective d’une manière que je n’aurais jamais pu imaginer, et tout en développant et produisant Les Nevers a été une expérience joyeuse, je me rends compte que le niveau d’engagement requis pour aller de l’avant, combiné aux défis physiques de faire un spectacle aussi énorme pendant une pandémie mondiale, est plus que je ne peux supporter sans que le travail commence à souffrir. Je suis vraiment épuisé et je reviens au martial de mon énergie vers ma propre vie, qui est également au bord d’un changement passionnant. Je suis profondément fier du travail que nous avons accompli; Je suis reconnaissant à tous mes extraordinaires acteurs et collaborateurs, et à HBO pour l’opportunité de façonner un autre monde étrange. Les Nevers est un vrai travail d’amour, mais après plus de deux ans de travail, l’amour est à peu près tout ce que j’ai à offrir. Cela ne se fanera jamais.