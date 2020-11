Les 7 meilleurs appareils photo reflex numériques pour le streaming

Si vous voulez une excellente qualité d’image lorsque vous diffusez en continu, il peut être intéressant de vous procurer un appareil photo numérique reflex à objectif unique (DSLR). Les appareils photo reflex numériques modernes peuvent enregistrer des vidéos en 4K et avoir des paramètres de résolution réglables. Beaucoup d’entre eux ont également des objectifs LCD flexibles qui vous permettent de photographier sous des angles serrés.

La plupart des appareils photo reflex numériques sont dans une autre ligue que les webcams et ont de bien meilleures capacités globales. Les appareils photo reflex numériques ont généralement des fonctions de zoom et une meilleure capacité en basse lumière. Ils peuvent également avoir de meilleures fonctionnalités de mise au point automatique et vous pouvez acheter des objectifs supplémentaires pour améliorer encore leurs capacités.

Un autre avantage considérable des appareils photo reflex numériques est qu’ils sont portables et peuvent vous accompagner partout. Ils peuvent fonctionner sans être branchés sur un ordinateur et n’ont pas besoin de câbles.

Voici quelques-uns des meilleurs appareils photo reflex numériques si vous souhaitez faire passer votre flux au niveau supérieur.

Canon EOS 5D Mark 4

Le Canon EOS 5D Mark IV existe depuis quelques années mais offre toujours des performances exceptionnelles. Il dispose d’un capteur 30,4MP et d’un processeur DIGIC 6+ pour offrir une qualité d’image nette et claire. Cette caméra peut enregistrer en 4K à 24 ips ou 30 ips mais avec un recadrage de 1,64. Il peut également enregistrer en Full HD 1080p à 60 fps et 720p à 120 fps sans audio.

L’une des fonctionnalités fascinantes est le Motion JPEG, qui stocke chaque image sous forme d’image et vous permet de l’extraire plus tard. Le Canon EOS 5D Mark IV est doté d’un énorme écran tactile de 3,2 pouces, ainsi que d’une connexion Wi-Fi et d’un GPS intégrés. Cet appareil photo a une mise au point automatique impressionnante et est l’un des meilleurs appareils photo reflex numériques pour diffuser ou prendre des photos.

Nikon D780

Le Nikon D780 est un autre appareil photo coûteux avec une capacité 4k. Il dispose d’un capteur de 24 mégapixels et d’un processeur Expeed 6. Le système de mise au point automatique à 51 points est rapide et précis, mais il n’y a pas de stabilisation d’image intégrée. Le principal avantage de l’utilisation de cette caméra pour le streaming est la capacité 4K UHD. Il peut enregistrer UHD à 3840 x 2160 à 30 fps et Full HD 1920 x 1080 de 25 à 100 fps. Certains enregistrements Full HD prennent en charge le ralenti, et cet appareil photo dispose également d’une fonction time-lapse.

Le transfert de votre contenu depuis cet appareil photo est un jeu d’enfant car il intègre le Bluetooth et le Wi-Fi. Un autre avantage de cet appareil photo est qu’il est fabriqué en alliage de magnésium et en fibre de carbone résistant aux intempéries pour empêcher l’humidité et la saleté d’entrer. C’est un appareil photo incroyable mais il manque un flash.

Le Canon EOS Rebel SL3 est un appareil photo reflex numérique abordable avec quelques astuces intéressantes dans sa manche. Il est très compact et léger et est livré avec un capteur CMOS de 24,1 mégapixels, un processeur d’image DIGIC 8 et un système de mise au point automatique à neuf points. Il peut enregistrer en 4k UHD à 3840 x 2160, mais la fréquence d’images est verrouillée à 24 ips et le recadrage est perceptible. Vous pouvez également enregistrer en 1920 x 1080 à 30 ips ou 60 ips. Le recodage en 720P ne fonctionne qu’à 60 ips.

L’EOS Rebel SL3 est également livré avec un grand écran LCD de trois pouces inclinable selon différents angles. Il a une résolution nette de 1 040K points et est parfait pour le vlog, car vous pouvez le tourner vers l’avant. Bluetooth et Wi-Fi sont intégrés, et vous pouvez également utiliser l’application Canon CameraConnect sur votre smartphone. Cet appareil photo est idéal pour les débutants et ne coûtera pas un bras et une jambe.

Le Sony A68 dispose de 79 points de mise au point automatique à détection de phase, ce qui est le plus élevé de tous les appareils photo. Il permet à l’appareil photo de prendre des photos d’objets en mouvement avec une clarté absolue. Cette caméra dispose également d’un miroir translucide fixe unique qui remplace un miroir mobile conventionnel. Le cœur de l’A68 est alimenté par un capteur d’image CMOS de 24,2 MP et un processeur BionZ X, qui se combinent pour créer des images époustouflantes.

Contrairement aux autres caméras de cette liste, il n’y a pas d’enregistrement 4K et vous devez vous contenter de la Full HD. L’A68 utilise le format XAVC S et peut enregistrer 1920 x 1080 à 50 Mbps. Il y a aussi un écran tactile inclinable de 2,7 pouces, mais il n’est pas très réactif et n’a pas la meilleure sensibilité. La qualité d’enregistrement est toujours fantastique et vaut le coup d’œil.

Le Pentax K-1 Mark II est robuste avec une construction en alliage de magnésium et un corps résistant aux intempéries. L’étanchéité empêche la poussière et l’humidité de pénétrer et rend cet appareil photo idéal pour les aventuriers. Il est également livré avec une stabilisation d’image sur cinq axes et un système de mise au point automatique avec 33 points. Il y a un écran LCD de 3,2 pouces à l’arrière, mais ce n’est pas un écran tactile. Il peut toujours s’incliner dans différentes directions pour obtenir ces clichés maladroits.

Cet appareil photo utilise un capteur d’image CMOS de 36 mégapixels mais n’est pas capable d’enregistrer en 4k UHD. Le meilleur possible est le Full HD 1920 x 1080 entre 26 et 60 fps et 1280 x 720 entre 50 et 60 fps. En ce qui concerne la connectivité, le Wi-Fi et le GPS sont intégrés. La principale raison d’obtenir cet appareil photo est pour la prise de vue en extérieur où vous avez besoin d’une protection contre les éléments.

Le Nikon D3500 est peu coûteux et idéal pour les utilisateurs novices car il est facile à utiliser et est livré avec un mode guide. Il utilise un processeur d’image EXPEED et un capteur APS-C «DX» de 24,2 mégapixels. Cet appareil photo utilise un système de mise au point automatique à 11 points qui est suffisamment rapide, à condition que votre sujet se trouve au milieu du cadre. L’écran LCD arrière donne une vue dégagée, mais il ne s’incline pas et n’a pas de capacité tactile. Il n’y a pas non plus de Wi-Fi, mais il y a Bluetooth.

Quand il s’agit de filmer des vidéos, il n’y a pas de 4K, mais il y a Full HD. Le D3500 peut filmer à 1920 x 1080 entre 24 et 60 fps. Il peut également enregistrer en 1280 x 720 à 50 et 60 fps. Le D3500 manque peut-être des fonctionnalités avancées de ses homologues les plus chers, mais il est difficile de se plaindre à un quart du prix.

Le Canon EOS Rebel T8i est un autre appareil photo de milieu de gamme doté de fonctionnalités haut de gamme. Il utilise un capteur CMOS de 24,1 mégapixels et un processeur d’image DIGIC 8. La fonction de mise au point automatique a 45 points et, lorsqu’elle est combinée avec la technologie de détection des visages et des yeux, elle offre un suivi haute vitesse idéal pour les streamers. En ce qui concerne l’enregistrement vidéo, le Rebel T8i peut filmer en 4K UHD 3840 x 2160 à 24 et 60 fps. Il peut également enregistrer 1080p, 720p et HDR 1920 x 1080.

Cet appareil photo dispose d’une connectivité Wi-Fi et Bluetooth et est également compatible avec l’application pour smartphone CameraConnect. L’application vous permet de copier des photos de votre appareil photo vers votre téléphone, et elle peut également servir de télécommande et vous donner une vue en direct depuis votre objectif. Dans l’ensemble, l’EOS Rebel T8i est d’un excellent rapport qualité / prix.