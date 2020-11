L’entraîneur rapide Dietmar Kühbauer se débat après un match nul contre le FK Autriche: « Premium devrait appartenir à Pentz »

Lors du 331e Derby de Vienne, SK Rapid et Austria Wien ont partagé les points. Thorsten Schick (7e) et Patrick Wimmer (19e) avec sa tête se sont occupés des buts. Vous pouvez lire les voix du jeu ici.

Rapid a pris les devants au début du match. Schick a utilisé un centre de Maximilian Ullmann directement dans le coin, tandis que le brillant gardien de « Veilchen » Patrick Pentz n’a eu aucune chance au cours des 90 minutes. Les Violets n’ont pas eu à attendre longtemps pour l’égalisation. Une balle dormante de Manprit Sarkaria a trouvé un acheteur en la personne de Patrick Wimmer, qui a finalement fait un gros filet avec sa tête.

© GEPA

SK Rapid – FK Austria: Commentaires sur le jeu

Dietmar Kühbauer (entraîneur rapide): « Nous n’avons pas marqué les buts nécessaires. Peut-être que l’Autriche était encore un peu dans le match en première mi-temps, mais nous avons déjà eu beaucoup d’occasions. Malheureusement, nous n’avons pas évalué nos chances. La prime de l’Autriche devrait appartenir à Pentz. Mais si nous avions été un peu plus précis, il n’aurait plus pu épargner. «

Peter Stöger (entraîneur pour l’Autriche): « C’est un point chanceux, pas une victoire ressentie. Nous aimons prendre le point avec nous. Avec Pentz, nous avons eu l’homme exceptionnel dans le stade, il a tenu le point pour nous. Nous nous sommes bien vendus en première mi-temps, mais nous l’avons fait en seconde. » Rapid a été la meilleure équipe pendant la majeure partie de la saison. Ce n’est pas un hasard s’ils nous ont devancés de plusieurs points et places dans le tableau. Nous devons faire quelques choses mieux si nous voulons entrer dans cette catégorie. Il nous manquerait peut-être deux ou trois points, alors la situation dans son ensemble serait meilleure. «

Thorsten Schick (buteur rapide): « C’était un point chanceux pour l’Autriche. Nous avons eu beaucoup d’occasions de marquer, nous avons simplement échoué à cause de nous-mêmes. Vous avez pu voir dès la première minute que nous étions le boss du stade, nous avons joué but après chance. D’une manière ou d’une autre, cela n’a pas fonctionné. Ne pas gagner ce jeu est incroyable, ça fait très mal. » Concernant le différend après le coup de sifflet final avec Taxiarchis Fountas: « Ce n’était pas malin de ma part de faire ça sur le terrain. Vous pouvez discuter de ces choses dans le vestiaire, et il y a encore beaucoup à discuter. »

Patrick Pentz (gardien autrichien): « Rapid était plus proche de la victoire que nous ne l’étions. Dans l’ensemble, nous devons être satisfaits du point. Tout allait bien aujourd’hui. J’essaie de donner beaucoup de soutien à l’équipe, si cela se produit dans le derby, je suis d’autant plus heureux. Mais nous avons besoin de victoires, donc ce point ne nous aide pas beaucoup. C’est cool que nous n’ayons pas encore perdu dans ce stade. «

Markus Suttner (capitaine autrichien): « En fait, nous avons bien commencé, puis nous avons rapidement marqué le but et égalisé. Certains d’entre nous ne sont pas sortis. En première mi-temps, nous avons parfois bien fait, en seconde période nous n’avons pas pu garder les ballons. Nous avons obtenu le point. Sauvé Pentz. «