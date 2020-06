Josh Trank voulait une tempête noire dans son film Fantastic Four – / Film

Dans un récent profil de Les quatre Fantastiques réalisateur Josh Trank, le cinéaste a déclaré avoir dormi avec une arme à feu près de son lit en raison des menaces qu’il recevait en ligne en raison de sa décision de jeter un acteur noir dans le rôle de Johnny Storm, alias The Human Torch. Maintenant, Trank dit qu’il a d’abord essayé de lancer une femme noire pour jouer la sœur de Johnny, Sue Storm AKA The Invisible Woman, dans le film de 2015, mais qu’il a rencontré « pas mal de refoulement » du studio et n’a essentiellement pas été autorisé à .

« Il y a eu beaucoup de conversations controversées qui ont eu lieu dans les coulisses à ce sujet », a déclaré Trank aux Geeks of Color (via The Playlist) quand on lui a demandé s’il envisageait de lancer une femme noire dans le rôle de Sue Storm. «J’étais surtout intéressé par une Sue Storm noire, une Johnny Storm noire et une Franklin Storm noire. Mais aussi, quand vous avez affaire à un studio sur un film massif comme ça, tout le monde veut garder un esprit ouvert, par exemple, qui seront les grandes stars. « Peut-être que ce sera Margot Robbie », ou quelque chose comme ça. Mais en fin de compte, j’ai trouvé beaucoup de refoulement assez lourd sur le casting d’une femme noire dans ce rôle. «

Une certaine partie du fandom a perdu la raison quand Michael B. Jordan a été jeté comme Johnny Storm, et aucune infraction à Kate Mara, mais ce n’est pas exactement une actrice puissante que vous déplaceriez des montagnes pour enfermer dans un ensemble. Si le studio avait déjà un acteur noir dans un rôle clé, le casting d’un autre n’allait pas doubler la quantité de vitriol en ligne que le film a reçu des idiots en ligne. Mais ce type de situation n’est malheureusement pas rare à Hollywood, et Trank dit qu’il regrette de ne pas avoir complètement abandonné le film à ce stade.

« Quand j’y repense, j’aurais dû marcher quand cette réalisation m’a frappé, et je me sens gêné à ce sujet, que je n’étais pas simplement par principe », a-t-il déclaré. « Parce que ce ne sont pas les valeurs que je défends dans ma propre vie; ce n’étaient pas ou jamais les valeurs pour moi. Parce que je suis quelqu’un qui parle toujours de défendre ce en quoi je crois, même si cela signifie brûler ma carrière. Je me sens mal de ne pas l’avoir emporté avec ce problème. J’ai l’impression d’avoir échoué à cet égard. »

J’essaie de trouver une doublure argentée à cette situation, et une idée revient sans cesse à la surface. Les quatre Fantastiques a fini par être une bombe notoire, mais ses membres de casting ont réussi à échapper relativement indemne. Cependant, il est incroyablement facile d’imaginer un scénario dans lequel l’actrice noire qui aurait théoriquement joué Sue aurait pu être la seule interprète dont la carrière aurait pris un coup dans le sillage de l’échec du film. Maintenant, cela ne justifie absolument pas la décision des dirigeants de la Fox, car le bien net des jeunes filles noires se voyant représentées à l’écran de cette manière n’est pas quantifiable. Et même si cela s’est produit en 2015, il est clair que l’industrie n’a toujours pas résolu ce problème… mais peut-être que les studios font des déclarations publiques soutenant le mouvement Black Lives Matter pourrait – pourrait! – déplacez un peu l’aiguille vers l’avant.

