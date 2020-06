John Bercow dit qu’il s’est vu refuser la pairie par «  des gens qui ont des griefs et des ordres du jour  »

L’ancien président, qui a fait face à des allégations d’intimidation, est le premier en 230 ans à ne pas se voir offrir un siège à la Chambre des lords samedi 6 juin 2020, 17 h 36 Mis à jour samedi 6 juin 2020 à 17 h 37 Ancien président de la Chambre des Communes John Bercow a admis qu’il était « désolé » de ne pas avoir obtenu une pairie. Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienneLa i newsletter a coupé le bruit En réponse au snob du gouvernement, l’ancien leader travailliste Jeremy Corbyn a proposé M. Bercow pour une pairie. – mais sa nomination est censée avoir été bloquée en raison d’allégations d’intimidation formulées à l’encontre de l’ancien Président. Il a insisté: «Je ne pense pas avoir intimidé qui que ce soit, nulle part, de quelque manière que ce soit, à aucun moment.» M. Bercow a déclaré se voir refuser une pairie: «Je suis désolé, oui, je ne suis pas va prétendre que cela n’a pas d’importance. Voudrais-je apporter une contribution? Je le ferais. « J’ai évidemment fait beaucoup d’ennemis, et je sais qu’il y a des gens qui ont des griefs et des agendas qui pensent que je ne «rentre pas» et je ne suis pas le genre de gars qui devrait aller à la Chambre des Lords . Mais je devrai laisser d’autres personnes faire ce jugement. « » Mon énorme privilège « John Bercow est vu devant les chambres du Parlement le 1er janvier 2020 (Photo de Peter Summers / Getty Images) M. Bercow a déclaré: » C’était mon énorme privilège de présider la Chambre des communes. J’ai fait de mon mieux, j’ai eu quelques succès, j’ai eu des échecs, j’ai enduré des controverses, je me suis fait des amis, j’ai aussi engagé des ennemis. « Je pense que c’est mieux décidé par d’autres personnes. à ce sujet, tout ce que je vais dire, c’est que ce fut un honneur de servir de président [for as long as I did]. « En savoir plus En savoir plusCe que fait réellement le Président de la Chambre des communes et que leur arrive-t-il aux élections générales? Il a ajouté: » Ai-je fait des erreurs de temps en temps? » Oui. Ai-je occasionnellement perdu mon chiffon dans la chambre? Étais-je périodiquement irascible? Oui, bien sûr. « Ce que je vais dire, c’est que je me suis battu pour le changement, je ne prendrais pas non pour une réponse, et je ne pensais pas qu’il soit acceptable de simplement mettre des obstacles bureaucratiques dans la manière de faire ce qui était à droite. « Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait dire s’il faisait l’objet d’une enquête par le commissaire aux normes du Parlement, M. Bercow a répondu: » C’est une affaire privée et confidentielle et en temps voulu, les gens sauront ce qu’est la vérité. Nous devrons partir « Conspiracy’John Bercow applaudit aux Barclays ATP World Tour Finals à O2 Arena en 2013 (Photo par Julian Finney / Getty Images) L’ancien haut fonctionnaire parlementaire, le lieutenant-général David Leakey, qui a servi de Black Rod, est parmi ceux à ont accusé M. Bercow de « grossièreté intolérable et comportement explosif ». M. Bercow nie ces allégations.