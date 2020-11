Josh Addo-Carr peut rester à Melbourne Storm, contrat, Wests Tigers

All Tigers Vernis à ongles naturel et vegan 208 ROUGE NUIT WEATHER THE STORM Vernis à ongles naturel & vegan

Ce vernis à ongles rouge noir, cest la facette rebelle dun look un peu sage, ou la touche délégance qui tempère les audaces de style. Imparable. Ses atouts ? Green, vegan et férocement stylé ! Composée à 71,5% dingrédients naturels ou bio sourcés, la formule ne contient aucun ingrédient dorigine animale.