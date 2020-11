Les secrets de mariage de Matthew McConaughey

Matthew McConaughey a expliqué que lui et sa femme Camila Alves travaillaient dur pour maintenir leur mariage solide.

Matthew McConaughey dit que «le respect, le sens de l’humour et la communication» sont les clés d’un mariage réussi.

L’acteur de 50 ans a noué le nœud avec Camila Alves en 2012 et a expliqué qu’ils travaillaient dur pour maintenir leur mariage solide.

Il a déclaré au magazine australien Who: « Le respect, le sens de l’humour et la communication. Nous élevons actuellement trois enfants et vous pouvez devenir absorbé par cela parce qu’ils ont besoin de vous. Votre mari ou votre femme n’a pas vraiment besoin de vous, il / elle ira bien et tout d’un coup il est 22 heures après le troisième jour consécutif et ils demandent: «Comment vas-tu? Et vous vous dites: « Whoa, où s’est passée la journée? Nous ne nous sommes pas enregistrés. »

Il a également révélé que Camila était douée pour l’aider à se concentrer sur leur relation, même s’ils ont trois enfants, Levi, Livingston et Vida, ensemble.

Il a déclaré: « Elle est très douée pour me rappeler de me rappeler que nous sommes les premiers. Nous les avons créés; ils ne seraient pas ici sans nous. C’est l’un des défis de l’éducation des enfants: se souvenir du meilleur exemple que vous pouvez vraiment donner à vos enfants. car comment être c’est aimer leur mère et pour leur mère aimer leur père, et pour eux de voir cela. «