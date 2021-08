Johnny Depp brise le silence et parle du boycott d’Hollywood après les allégations d’Amber Heard

Johnny Depp s’est récemment confié sur sa bataille juridique en cours avec son ex-femme Amber Heard. L’ex-mari de Vanessa Paradis a épousé Amber Heard en 2015 après avoir entamé une relation avec elle sur le tournage de Journal d’un rhum en 2009. Le mariage et la relation ont eu un impact énorme sur Hollywood et sur les fans, qui avaient fait un rapprochement entre Amber Heard et Johnny Depp bien avant qu’ils ne se marient. Malheureusement, le mariage ne s’est pas avéré être le conte de fées que beaucoup espéraient, Heard demandant le divorce en 2016 et accusant Johnny Depp de violence domestique. Depp, cependant, a nié ces allégations, insistant sur le fait que Amber Heard “tentait d’obtenir une résolution financière prématurée en alléguant des abus.” Une bataille juridique a ensuite eu lieu, dont les répercussions se font encore sentir aujourd’hui.

Avant que le divorce de Johnny Depp et Amber Heard ne soit finalisé en 2017, le couple a conclu un accord à l’amiable de 7 millions de dollars, dans lequel Heard a retiré sa demande d’ordonnance restrictive pour violence domestique. Au cours des mois suivants, le couple a également publié une déclaration commune sur leur séparation, en plus de signer une clause de non-dénigrement qui les empêchait de dire du mal l’un de l’autre. Mais en 2018, Heard a écrit une tribune pour le Washington Post, affirmant que Depp avait abusé d’elle physiquement. Cette plainte a conduit Depp à poursuivre son ex-femme pour 50 millions de dollars, dont l’enquête est toujours en cours. Entre-temps, The Sun a publié un article qualifiant Johnny Depp de “batteur de femmes” en référence à son ancien mariage. Depp a alors poursuivi The Sun pour diffamation en juillet 2020, mais en novembre de la même année, le tribunal a statué contre l’acteur. Par la suite, Warner Bros. a demandé à Depp de renoncer à son rôle de Grindelwald dans le prochain film Les Animaux Fantastiques, et Mads Mikkelsen de Hannibal a rapidement été présenté comme son remplaçant. Aujourd’hui, Johnny Depp s’est confié sur l’impact que sa bataille juridique avec Amber Heard et le tabloïd britannique a sur sa carrière.

Dans une récente interview avec le Sunday Times, Johnny Depp a affirmé que Hollywood le boycottait en raison de ses prises de becs juridiques. L’acteur a notamment fait référence à son dernier long métrage, le drame historique Minamata, dont la première a eu lieu vendredi au Royaume-Uni mais qui n’a pas encore été présenté aux États-Unis. Johnny Depp a laissé entendre que la raison pour laquelle son film n’a pas obtenu de date de sortie aux Etats-Unis est son procès en diffamation contre The Sun et son affaire en cours contre Amber Heard, qui, à ce stade, constituent des obstacles majeurs à sa carrière. Voici ce que Johnny Depp a déclaré :

“Nous avons regardé ces gens dans les yeux et leur avons promis de ne pas les exploiter. Que le film serait respectueux. Je pense que nous avons respecté notre part du marché, mais ceux qui sont arrivés plus tard devraient également respecter la leur. Certains films touchent les gens. Et cela touche ceux de Minamata et les personnes qui vivent des expériences similaires. Et pour n’importe quoi… Pour le boycott d’Hollywood à mon égard ? Un homme, un acteur dans une situation désagréable et désordonnée, au cours des dernières années ? Mais, vous savez, j’avance vers là où je dois aller pour faire tout ça… Pour mettre les choses en lumière.”

Bien que les batailles juridiques de Johnny Depp aient vraiment mis sa carrière sur les rails, l’acteur a récemment trouvé un certain succès dans son procès contre Heard dans l’enquête sur les dons de l’ACLU. Johnny Depp a gagné le jugement au début du mois, qui a prouvé que Amber Heard n’avait pas fait don de la totalité des 7 millions de dollars de son règlement de divorce à l’organisme de bienfaisance malgré sa promesse. Cette nouvelle victoire devrait renforcer la position de Johnny Depp dans le procès en diffamation de 50 millions de dollars, bien que les détails ne soient pas suffisamment clairs. Pendant ce temps, Heard fait également l’objet d’appels et de déclarations de la part des fans de Johnny Depp, qui exigent qu’elle soit retirée du rôle de Mera dans la prochaine suite d’Aquaman. Mais Warner Bros. et DC soutiennent fermement l’actrice, affirmant que la pression des fans n’affectera pas leur décision de garder Amber Heard dans le film.

Avant que The Sun ne gagne le procès en diffamation contre Johnny Depp, un enregistrement d’un appel téléphonique a été obtenu, suggérant que Amber Heard avait frappé son ex-mari. Pourtant, c’est Johnny Depp qui a le plus perdu, l’agitation ayant fortement terni sa réputation et compromis ses chances de trouver un emploi. Cela s’explique peut-être par le fait que la bataille juridique est très médiatisée et que toutes les personnes impliquées font preuve d’une grande prudence pour éviter que l’affaire ne devienne un cas de violence sexiste générique, où les voix des femmes ne sont pas entendues et où les hommes puissants sont acquittés malgré leur culpabilité. Pour l’instant, il est difficile de savoir ce qui s’est réellement passé entre le couple. Mais si Johnny Depp est vraiment innocent, cela sera finalement prouvé au tribunal, et l’acteur verra son prestige restauré. S’il ne l’est pas, en revanche, ses pertes seront justifiées et sa situation deviendra une manifestation historique des peines encourues par le sexisme, les violences domestiques et les mauvais traitements infligés aux femmes.