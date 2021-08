Heels sur Starzplay : Alexander Ludwig et Stephen Amell s’affrontent dans la série sur fond de catch

in

Heels, la nouvelle série de Starz avec les superstars Alexander Ludwing (Vikings) et Stephen Amell (Arrow), vient de sortir sur Starzplay montrant leurs personnages dans un combat en tête-à-tête.

Il a été annoncé il y a quelques mois que l’acteur de Vikings, Alexander Ludwig, et le super-héros d’Arrow, Stephen Amell, joueront deux frères dans la nouvelle série de Starzplay, Heels.

Les fans attendaient avec impatience la diffusion de Heels, un nouveau drame qui s’annonce comme l’un des plus passionnants de 2021, car il sera chargé de beaucoup d’action sur le ring, mettant en scène des hommes et des femmes qui poursuivent leurs rêves dans le monde de la lutte professionnelle dans une petite ville.

Dans Heels, deux frères rivaux vont s’affronter pour l’héritage de leur défunt père. La nouvelle série se déroule dans une communauté très unie de Géorgie et suit une promotion de lutte familiale. Dans le ring, quelqu’un doit jouer le gentil et quelqu’un le méchant.

Heels | Bende-annonce Officielle | STARZPLAY

Lire cette vidéo sur YouTube

La diffusion de Heels a démarré ce dimanche 15 août sur toutes les plateformes Starz dans le monde, notamment à 21 heures aux États-Unis et au Canada, et sera diffusée jour et date au niveau international sur la plateforme de streaming premium STARZPLAY en Europe, notamment en France.

La série met en vedette Stephen Amell dans le rôle de Jack Spade, et Alexander Ludwig dans le rôle de son frère cadet, Ace. Pendant ce temps, sur Heels, Peter Segal réalise plusieurs épisodes et est également producteur exécutif.

La nouvelle série met également en scène des stars telles que Alison Luff (New Amsterdam) dans le rôle de Staci Spade, la femme de Jack qui apprend qu’elle doit faire face aux enjeux émotionnels que ses beaux-parents ont investis dans ses objectifs de lutte et aux exigences que cela impose à sa famille.

Mary McCormack (Al a Maison-Blanche) jouera également le rôle de Willie Day, l’associé de Jack et le cerveau logistique de l’organisation locale de lutte, et Kelli Berglund (Cherry) celui de Crystal Tyler, la petite amie d’Ace.