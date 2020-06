John Legend et les super-héros musicaux derrière son nouvel album – betanewsfr

Par MESFIN FEKADU

NEW YORK (AP) – John Legend a formé une version musicale de The Avengers pour aider son nouvel album à s’émerveiller.

« Nous avons ici des super-héros musicaux dotés de super pouvoirs », a déclaré Legend en riant.

Son équipe d’étoiles composée de collaborateurs comprend des auteurs-compositeurs et producteurs primés aux Grammy Awards, ainsi que des artistes à part entière, dont Raphael Saadiq, Anderson .Paak, Charlie Puth, Ryan Tedder, Ester Dean, Julia Michaels, Ricky Reed, Tayla Parx , Teddy Geiger et plus.

«Je considère chaque album comme un processus de découverte. Je ne sais pas ce que je vais créer avant de commencer l’album, mais je me laisse ouvert. Je me laisse ouverte à ma muse. Je me laisse ouverte à tout ce qui m’inspire pendant ce temps. Je me laisse également ouvert sur les collaborateurs », a-t-il déclaré.

« Bigger Love » est le septième album de Legend et sortira vendredi. Quatre des super-héros de l’album – Puth, Saadiq, Parx et Geiger – discutent du travail sur l’album de Legend dans des interviews avec l’Associated Press.

_________

CHARLIE PUTH

Après que Charlie Puth ait signé avec le même manager que John Legend, il a pensé que sa rencontre avec le gagnant d’EGOT était une affaire de bienvenue dans la famille. Mais cela s’est transformé en une session d’enregistrement.

« Tout le monde dit que (John’s) est très rapide en studio, mais vous ne pouvez pas vraiment le comprendre avant d’être en studio avec John. Vous sortez avec une voix complète à la fin de la session », a déclaré Puth.

Puth a produit et co-écrit le jam funk-soul « I Do » sur « Bigger Love ». Ils ont enregistré la chanson en une seule journée plus tôt cette année.

« Nous options pour ce genre de chose non-dit de Marvin Gaye en 2021 et c’est, je pense, ce que nous avons réussi », a déclaré Puth. « Je l’aime parce que tous les âges peuvent danser dessus. »

La légende rappelle que Puth a «rebondi sur les murs» pendant la session, ajoutant: «Son énergie est tellement contagieuse.»

« Je pense que je prenais trois tasses de bière froide », a admis Puth. «Je pense que j’étais littéralement tellement excité de faire une chanson. Je ne fais jamais de sessions avec d’autres personnes, en particulier des artistes du calibre de John Legend. »

Puth, 28 ans, a également travaillé sur des morceaux pour Maroon 5, Katy Perry, Trey Songz, CeeLo Green, Thomas Rhett, 5 Seconds of Summer et Michael Bublé.

« Je fais ça depuis cinq ans et je suis entré en scène (avec) des gens qui me considéraient comme le gamin qui vient de chanter des chansons que d’autres ont écrites pour lui … Croyez-le ou non, j’ai toujours cette stigmatisation contre moi, »A déclaré Puth.

«Je suis encore dans la phase de démonstration. J’espère être un jour en mesure de travailler avec encore plus de génies comme John. Je pense que j’y arrive, et c’est un très bon début. »

_________

RAPHAEL SAADIQ

John Legend a dit qu’il avait tellement aimé que Raphael Saadiq produise son récent album de Noël qu’il avait demandé au vénéré musicien de détenir le même titre sur « Bigger Love ».

« C’est un rôle auquel j’ai toujours voulu participer. Vous pouvez sauver une partie de votre cerveau. Vous pouvez travailler avec d’autres écrivains talentueux », a déclaré Saadiq, qui se disait« un utilitaire qui pourrait en quelque sorte rassembler les choses ».

« Presque comme Quincy (Jones) le ferait dans la journée », a-t-il ajouté. «Amenez tous les bons joueurs. Vous y apportez les cornes. Vous y apportez les cordes. Rassemblez une petite famille de personnes qui peuvent sauter sur ces disques et les rendre encore plus spéciaux. »

En plus de superviser l’album, Saadiq joue de la guitare et de la basse sur plusieurs chansons et a coproduit deux pistes. Selon la légende, bien qu’il y ait plusieurs auteurs-compositeurs et producteurs sur le projet, Saadiq l’a aidé à s’assurer que l’album ressemblait à une seule voix.

« Nous étions comme une cervelle pour l’album, nous assurant qu’il y avait suffisamment de cohérence et de cohésion », a déclaré Legend.

Saadiq, qui s’est hissé au sommet des palmarès R&B du trio Tony! Toni! Toné !, a également créé des chansons pour D’Angelo, Solange, Mary J. Blige, Erykah Badu, Total et autres. Il a dit qu’il était ravi que les fans écoutent « Bigger Love », en particulier certains des titres les plus optimistes, y compris « Don’t Walk Away » avec l’artiste reggae Koffee.

«(John) sait quand appuyer sur la gâchette. Il sait. Je dis toujours aux gens: « Le gangster de John, maintenant, ne pense pas que le garçon de l’Ohio ne frappe pas. » Il sait ce qu’il vise « , a déclaré Saadiq. « Je ne peux pas attendre qu’il sorte et atteigne les gens. »

_________

TAYLA PARX

Tayla Parx a été sur une séquence d’écriture blanche, co-écrit des tubes à succès comme «Thank, U Next» et «7 Rings» d’Ariana Grande, «Love Lies» et Panic de Normani et Khalid. au « High Hopes » du Disco, le single n ° 1 le plus ancien de l’histoire du palmarès des chansons Hot Rock de Billboard.

Mais lorsque Parx, 26 ans, se dirigeait vers une session de studio avec John Legend, elle l’a considérée comme une opportunité de travailler avec un maître de chanson.

«Je savais qu’il était un écrivain incroyable. Je savais que j’allais pouvoir participer à cette session, non seulement avec succès en tant que telle, mais aussi en tant qu’étudiante », a-t-elle déclaré. « Nous avons vraiment pu nous éloigner des mélodies et des idées lyriques de l’autre parce qu’il est juste plus que capable », a-t-elle déclaré.

Parx, qui a remporté les nominations pour l’album de l’année aux Grammy Awards en 2019 et 2020 grâce à son travail de compositrice sur Janelle Monae et les derniers projets de Grande, a co-écrit le groove soul de fausset lourd de Legend « I’m Ready ».

«Je reçois beaucoup d’appels pour travailler avec des gens», a admis Parx. «J’avais fait tellement de pop et tellement d’autres choses, mais il n’y avait pas nécessairement un artiste R&B avec lequel je travaillais qui avait cet aspect émouvant de (John). Il y a des moments où John Legend a été pop. Il y a eu des moments où il a été autre chose. … Il n’y a pas beaucoup de gens qui peuvent être un tel caméléon et passer d’un genre à l’autre comme il l’a fait. »

_________

TEDDY GEIGER

Pour l’auteur-compositeur-interprète Teddy Geiger, écrire avec John Legend est venu avec une certaine pression.

« Il y a certainement un facteur d’intimidation », a déclaré Geiger. « J’étais nerveux d’entrer. Chaque fois que c’est un artiste à ce niveau, c’est comme » Oh mon Dieu, que se passe-t-il? « »

Mais Geiger a dit dans des situations comme celles qu’elle se dit: « Entrez et faites comme si vous étiez un groupe et sortez. »

Et c’est exactement ce qu’ils ont fait, créant la chanson «Focused» aux côtés de Wayne Hector, Nate Mercereau et Ricky Reed, qui ont amené Geiger à la session.

«La chanson est en quelque sorte une si bonne chanson, douce», a-t-elle dit. « Ça me fait plaisir d’écouter celui-là. »

En plus d’écrire des chansons pour elle-même, Geiger a co-écrit un certain nombre de tubes de Shawn Mendes, dont «In My Blood», «There’s Nothing Holdin’ Me Back »,« Mercy »et« Stitches ».

Elle a dit que gagner sa première nomination aux Grammy Awards l’année dernière – pour la chanson de l’année avec «In My Blood» – lui a donné plus d’autorité dans les sessions d’écriture.

«Les gens me feront davantage confiance, ce qui est amusant. J’ai un peu plus de latitude pour essayer des trucs et les gens suivront mon cours de pensée un peu plus naturellement », a-t-elle déclaré.

« C’est la même chose avec ma première chanson à succès – c’est comme si tout le monde se disait » Eh bien, que feriez-vous? « Dans la session, alors qu’avant ils disaient: » Vous ne savez rien. « »