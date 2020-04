JIM LEE, 99 autres artistes dessinent le projet BATMAN 100 de Dark Knight For Hero Initiative

Crédit: DC / Hero Initiative



Le directeur de la création et éditeur de DC, Jim Lee, s’est penché dur sur la partie «créative» de son titre tandis que la partie «publication» a été ralentie en raison du coronavirus.

Lee prouve à travers sa série quotidienne de croquis amassant des fonds pour les magasins de bandes dessinées à travers la Book Industry Charitable Foundation (BINC) que la demande pour ses croquis originaux existe dans l’air raréfié. Ses 20 esquisses jusqu’à présent ont généré plus de 205 000 $ d’enchères.

Et c’est une bonne nouvelle pour Hero Initiative, car Lee a récemment dessiné ce croquis pour le prochain organisme de bienfaisance Batman 100 Project.

Initiative des héros est dédié à aider les créateurs de bandes dessinées dans le besoin médical ou financier.

Crédit: DC / Hero Initiative



Comme les versions précédentes du projet, Hero Initiative a demandé à 100 créateurs de créer des dessins originaux sur une variante de l’édition vierge d’une bande dessinée DC – et dans ce cas, Batman # 75 – et ils vendront aux enchères les dessins à l’avenir pour collecter des fonds pour les vétérans de la bande dessinée dans le besoin.

Les dates et lieux de la Batman 100 Project les enchères restent à déterminer (regardez cet espace), mais voici un premier aperçu de trois des 100 dessins de Lee et des artistes Chris Moreno et Kaare Andrews.