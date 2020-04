Le thriller du scénariste de Jurassic Park trouve un réalisateur – / Film

David Koepp, mieux connu comme le scénariste de parc jurassique, a publié son premier roman l’année dernière. C’est un thriller sur le bioterrorisme appelé Chambre froide, et avant même sa publication, les studios hollywoodiens étaient engagés dans une guerre d’enchères pour les droits cinématographiques. Paramount est arrivé en tête, et maintenant l’adaptation cinématographique du studio a trouvé un réalisateur: Jonny Campbell, dont les crédits incluent Westworld, Dracula, et Docteur Who. Obtenez des détails sur l’intrigue ci-dessous.

Selon Variety, Jonny Campbell dirigera la position de Paramount sur Chambre froide – bien qu’en raison de la pandémie mondiale, une date de début officielle n’a pas encore été fixée pour la production. Voici le sujet du livre (via Amazon):

Ils pensaient que c’était contenu. Ils avaient tord. Lorsque Roberto Diaz, agent bioterroriste du Pentagone, a été envoyé pour enquêter sur une attaque biochimique présumée, il a trouvé quelque chose de bien pire: un organisme hautement mutant capable de destruction au niveau de l’extinction. Il l’a contenu et enterré dans une chambre froide sous un dépôt militaire peu utilisé. Maintenant, après des décennies de purulence dans un sous-sol oublié, le spécimen a trouvé son chemin et est sur une frénésie d’alimentation mortelle. Seul Diaz sait comment l’arrêter. Il parcourt le pays pour aider deux gardes de sécurité involontaires – l’un un ex-détenu, l’autre une mère célibataire. Au cours d’une nuit déchirante, le trio improbable doit trouver comment mettre cette horreur en quarantaine. Tout ce qu’ils ont, c’est la chance, l’intrépidité et un sens de l’humour mordant. Cela suffira-t-il à sauver toute l’humanité?

Paramount en a acheté les droits en 2018, bien avant que la pandémie de coronavirus ne rende ce sujet plus d’actualité que jamais. Koepp, dont les crédits de scénarisation comprennent également des films aussi variés que Mission impossible, Homme araignée, La guerre des mondes, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, et La momie, écrit le scénario basé sur son propre roman. Franchement, je suis surpris qu’il ne dirige pas ça aussi: il a déjà dirigé Remuer des échos, Fenêtre secrète, Premium Rushet le tristement célèbre véhicule Johnny Depp Mortdecai.

Campbell a presque exclusivement travaillé à la télévision et dans des émissions dont je n’ai personnellement jamais entendu parler: des choses comme Informateur, Cendres aux cendres, En chair et en os, etc. Mais j’aimerais être époustouflé par ce qu’il fait ce que cette histoire, donc j’ai les doigts croisés pour que ce soit le type de thriller centré sur le style adulte des années 90 que Hollywood ne fait plus souvent.

Je suis également curieux de voir comment le monde réagira à une série de films de fiction qui abordent cette étrange période de l’histoire – soit directement, comme les inévitables films indépendants qui se déroulent en quarantaine, soit indirectement, comme celui-ci qui implique une virus mais pas la virus.

