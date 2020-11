Jeux PS5: liste complète des titres pour la console Next-Gen

Assassin’s Creed: La salle de jeux de Valhalla AstroBorderlands 3 BugsnaxCall of Duty: Black Ops – Cold War Demon’s SoulsDevil May Cry 5: Special Edition Destiny 2: Beyond LightDiRT 5FortniteGodfallJust Dance 2021ManeaterMarvel’s Spider-Man RemasteredMarvel’s Spider-Man: Miles MoralesMortal Man 2Kombat Ultimate ReduxPlanet Coaster: Console EditionSackboy: A Big AdventureThe PathlessWarhammer: Chaosbane – Slayer EditionWatch Dogs Legion

Jeux PS4 obtenant des mises à niveau PS5 gratuites

Les joueurs PlayStation pourront mettre à niveau gratuitement certains titres PS4 vers leurs versions PS5. Vous pourrez le faire avec une copie numérique du titre PS4 que vous souhaitez mettre à niveau (si disponible pour la mise à niveau) ou avec le disque de jeu PS4 du titre que vous souhaitez mettre à niveau. Sony a des instructions sur la façon de procéder ici.

Voici la liste des jeux PS4 que vous pourrez mettre à niveau vers leurs versions PS5:

Assassin’s Creed ValhallaBorderlands 3Cyberpunk 2077Mort par la lumière du jourDestiny 2Dirt 5Doom EternalFar Cry 6FIFA 21Hitman 3 (numérique uniquement) Horizon Forbidden WestImmortals Fenyx RisingKena: Pont des espritsMadden NFL 21ManeaterMarvel’s AvengersMarvel’s Spider-Man: Miles Morales le royaume de Spider-Man: Miles Morales Rainbow Six: SiegeThe Elder Scrolls OnlineThe Witcher 3: Wild HuntRegardez Dogs LegionWRC 9Yakuza: Like A Dragon

Pouvez-vous jouer à des jeux PS4 sur PS5?

La reponse courte est oui. Presque tous les plus de 4000 jeux disponibles pour la PS4 seront compatibles avec la PS5, y compris les jeux PSVR si vous possédez déjà le casque PSVR et la caméra PlayStation. Vous pouvez même transférer des jeux numériques, des données de jeu et des sauvegardes de jeux de votre PS4 vers la PS5 via LAN, wifi, clés USB et stockage cloud si vous êtes membre PS Plus. Voici comment cela fonctionne.