The Craft: Legacy’s Cast révèle son hommage préféré à l’original

L’original d’Andrew Fleming Artisanat Le film est un classique culte, avec beaucoup de costumes, de musique et de dialogues emblématiques. Un certain nombre d’entre eux sont hochés tout au long Le métier: héritage, avec Zoe Lister-Jones ajoutant un mélange de références évidentes et subtiles. J’ai eu le privilège de parler à la fois au cinéaste et au casting du film de ces moments, où ils m’ont raconté leur hommage préféré. Et il s’avère qu’il y en avait deux en particulier. À savoir, léger comme une plume raide comme une planche, et le nouvel énoncé de « Nous sommes les cinglés, monsieur. »