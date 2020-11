Impression lenticulaire mandalorienne en vente à la galerie Battleneck jusqu’à dimanche

Une partie de Mando Mondays, Bottleneck Gallery, a une nouvelle impression passionnante de Bruce Yan en commande mettant en vedette le mandalorien sur une affiche recherchée. Cette impression est un lenticulaire et présente une coloration incroyable. J’aime particulièrement les détails sur le côté de l’affiche, comme son arme de choix et son vaisseau. La seule chose qui aurait pu rendre cela absolument parfait serait si les mots étaient en aurebesh. La meilleure partie de cet imprimé mandalorien est qu’il s’agit d’une édition ouverte. C’est vrai, ne vous inquiétez pas des ventes instantanées ou de quoi que ce soit de cette nature. Allez ici, payez vos 65 $ et vous aurez l’affiche dans 2-3 semaines. Le seul hic, c’est que vous n’avez que jusqu’à dimanche à 23 h 59 HNE pour passer une commande. Découvrez l’imprimé mandalorien ci-dessous, ainsi que cet effet lenticulaire impressionnant.

L’impression mandalorienne Bruce Yan est un must

« Avec la deuxième saison de The Mandalorian, Disney et Lucasfilm ont créé l’initiative Mando Mondays, publiant de nouveaux produits tous les lundis pendant la diffusion de la deuxième saison. Nous participerons à autant que possible, et nous commençons les choses avec L’affiche recherchée lenticulaire de Bruce Yan pour la plus mauvaise prime de la galaxie, Din Djarin! L’affiche recherchée lenticulaire de Bruce comporte vingt images – la plupart des lenticulaires en comportent deux ou trois – afin de se sentir plus fluide et futuriste et d’obtenir un effet impressionnant sur toute la gamme. Bruce a également pris le temps de créer une police anglaise pour compléter l’alphabet Aurebesh utilisé tout au long de Star Wars, ce qui en fait l’un des efforts d’impression les plus dévoués que nous ayons vus! L’impression lenticulaire à effet flip de Bruce est disponible MAINTENANT jusqu’à dimanche (11/8) @ 23 h 59 HE. «

Mandalorian Bounty – Lenticulaire par Bruce Yan

1mm PET – 20 cadres lenticulaires

11 x 14 pouces

Edition chronométrée

La taille de l’édition sera déterminée par le nombre de tirages vendus

jusqu’au dimanche 8 novembre à 23 h 59 HE

Comprend un COA numéroté à la main avec un hologramme d’authenticité BNG

65 $

Expédition estimée sous 2 à 3 semaines

