Jeu de mêlée multijoueur Flea Madness arrive sur PlayStation 5

L’éditeur Crytivo et le développeur Missset ont annoncé que leur «chaos en mêlée multijoueur» Folie des puces sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC en 2021.

Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous et vous inscrire à la version alpha ouverte du PC sur le site Web de Crytivo.

Vous incarnez une puce extraterrestre qui « chassera, mangera et écrasera » des adversaires pour survivre. Vous pouvez choisir de jouer en équipe ou d’opter pour un mode gratuit pour tous où chaque puce doit se surveiller.

Un aperçu est le suivant:

Rejoignez une équipe de puces extraterrestres dans ce jeu au rythme effréné de chaos de mêlée multijoueur exaspérant! Choisissez votre espèce, personnalisez vos capacités, puis chassez, mangez et écrasez vos amis et ennemis dans le jeu en équipe – ou Flea for All, où il ne peut y avoir qu’un seul Flea!