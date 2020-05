Walt Harris ému après le meurtre de sa fille en retour, Alistair Overeem victorieux

Alistair Overeem a arrêté Walt Harris lors du deuxième tour de l’événement principal Fight Night de l’UFC à Jacksonville samedi, mettant fin à un retour émotionnel pour le combattant poids lourd connu sous le nom de The Big Ticket.

Harris était un léger favori et le choix sentimental en entrant dans l’octogone pour la première fois depuis que sa belle-fille de 19 ans, Aniah Blanchard, aurait été assassinée en Alabama.

Harris (13-8) portait un T-shirt « Fighting for Aniah » dans l’arène et il semblait qu’il allait décrocher son 14e coup de grâce en éliminant Overeem lors du premier tour.

Mais le vétéran Overeem (46-18) s’est regroupé à la veille de son 41e anniversaire et a dominé le reste du chemin. Il a envoyé Harris au tapis pour la dernière fois avec une combinaison non bloquée au début de la seconde.

Belle-fille Aniah Blanchard, Walt Harris (Getty)

Harris a remercié l’UFC, son équipe et sa communauté tout en combattant les larmes.

« Je suis désolé de ne pas avoir obtenu le W pour vous ce soir », a déclaré Harris. Je reviendrai mieux, je te le promets. Vous n’avez pas vu le dernier de The Big Ticket. Je vais rentrer chez moi, récupérer. Je vais guérir émotionnellement et physiquement, et je vous promets que je serai meilleur. «

La femme de Harris l’a encouragé à retourner dans l’octogone après plus de six mois de deuil.

Blanchard, un étudiant de l’Alabama, a été vu pour la dernière fois le 23 octobre dans une station-service à Auburn, en Alabama. Son SUV a été retrouvé abandonné quelques jours plus tard à plus de 90 kilomètres dans un complexe d’appartements à Montgomery. Ses restes ont été découverts dans une zone boisée fin novembre.

Ibraheem Yazeed, 29 ans, a été accusé de meurtre qualifié. Le médecin légiste a déterminé que Blanchard était mort d’une blessure par balle.

Des stars de l’UFC déchaînent des coups dans un bain de sang

Harris et Overeem ont servi d’événement principal pour le troisième spectacle de l’UFC à Jacksonville en huit jours, tous faisant partie du retour de la série après une interruption de huit semaines au milieu de la pandémie de coronavirus.

L’UFC prendra congé les deux prochaines semaines avant de se battre le 30 mai. Elle espère retourner à Las Vegas, mais doit d’abord obtenir l’autorisation de la Nevada Athletic Commission.

Autres combats sur la carte principale: –

– Claudia Gadelha (18-4) a tenu tête à Angela Hill (12-8) dans la division des pailles et a remporté une décision partagée.

– Dan Ige (14-2) a devancé Edson Barboza (20-9) dans une autre décision partagée.

– Krzysztof Jotko (22-4) a battu l’ancien secondeur de l’Alabama Eryk Anders (13-5) dans un combat de poids moyen.

– Song Yadong a résisté à la dernière poussée de Marlon Vera dans le combat d’ouverture de la carte principale et a remporté une décision unanime dans la division poids plume.

©AP2020