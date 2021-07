Jennifer Lopez vient de laisser tomber un indice majeur concernant sa relation avec Ben Affleck

Jennifer Lopez met en avant son amour évident pour Ben Affleck. Les deux n’ont pas encore publié de selfies adorés ou de doux clichés l’un de l’autre sur leurs propres comptes à la suite de leur réconciliation, bien que J-Lo ait montré son admiration pour son homme avec un peu d’aide d’un compte de fan.

L’utilisateur d’Instagram @lopezaffleck – qui publie régulièrement des photos du duo ensemble et séparément – a mis en ligne le 10 juillet une photo d’Affleck sur le tournage de son film de 2010, « The Town ». Lopez a clairement aimé ce qu’elle a vu, comme elle a aimé le cliché.

Le double tap a envoyé les fans dans une frénésie. « Jenn a aimé ça omg omg omg », a commenté une personne aux côtés de deux singes se couvrant les yeux et de deux cœurs rouges. Un autre a écrit : « Jlo a aimé le post et bien sûr Ben [three red hearts] bennifer infini. »

Cela a marqué une rare reconnaissance de Lopez sur les réseaux sociaux, à part le moment où elle a apparemment fait référence à leur réconciliation sur Instagram en mai lorsqu’elle a adressé un cri spécial à son album inspiré par Affleck. Lopez a fait l’éloge de sa sortie en 2002, « This Is Me … Then », en l’appelant son « album préféré [she’s] jamais fait … jusqu’à présent !, « mais n’a pas mentionné son petit ami explicitement.

Elle a également semblé faire référence timidement à sa dernière romance en parlant sur Apple Music en juillet. Lopez a déclaré que l’album – qui contient même une chanson intitulée « Dear Ben » – est « plus pertinent » que jamais, et a également exprimé à quel point elle est heureuse.