La véritable histoire de la trilogie Fear Street

L’auteur R.L. Stine est probablement mieux connu pour sa série d’horreur destinée aux enfants, « Chair de Poule ». Stine a réussi à trouver des moyens de garder les enfants éveillés la nuit avec à peu près tout ce que vous pouvez imaginer, des marionnettes effrayantes aux masques hantés. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c’est que Chair de Poule n’était techniquement pas la première série d’horreur de Stine.

Alors que le premier livre Chair de Poule est sorti en 1992, Fear Street a été lancé trois ans plus tôt avec des thèmes plus effrayants et de véritables effusions de sang. Si « Chair de poule » a dominé les bibliothèques des collèges, « Fear Street » a prouvé que R.L. Stine pouvait donner du fil à retordre à Stephen King. Maintenant, la série a son temps au soleil grâce à une trilogie complète offerte par Netflix.

Tout a commencé avec « Fear Street Partie 1 : 1994 », qui est sorti le 2 juillet, et les deux autres épisodes qui sortent à une semaine d’intervalle. C’est une stratégie de sortie ambitieuse, mais les trois films combinés racontent une histoire sinistrement effrayante. Il y a beaucoup de choses que vous n’avez peut-être pas remarquées sur ces films, alors voici quelques faits amusants pour impressionner tous vos amis.

Fear Street est né par défiance

On pourrait croire que R.L. Stine a eu une grande vision pour effrayer les adolescents, mais en réalité, les livres et les films de « Fear Street » n’existent que parce que l’ami éditeur de R.L. Stine lui en a donné l’idée. En 2013, Stine s’est assis pour une interview avec NPR, où il a commencé à discuter de son évolution dans l’horreur. Il mentionne comment un jour, dans les années 1980, il a déjeuné avec un ami qui travaillait avec un autre auteur d’horreur – Christopher Pike. Selon l’histoire, Pike a fait quelque chose qui a contrarié l’éditeur, alors ils ont lancé un défi à Stine :

« Je parie que tu pourrais écrire de bonnes histoires d’horreur. Rentre chez toi et écris un roman pour adolescents. Appelez-le ‘Blind Date’. »

Stine est rentré chez lui et a précisément écrit cela. Le roman a été exceptionnellement bien accueilli et a montré à Stine qu’il pouvait peut-être faire carrière dans le genre. Stine a suivi ce roman avec un autre intitulé « Twisted ». Ces livres ne faisaient pas techniquement partie de la série « Fear Street », mais ils ont montré à l’auteur que les enfants voulaient avoir peur, et il n’a pas fallu longtemps pour que « Fear Street » voie le jour.

Fear Street Partie 1 : 1994 est un hommage à R.L. Stine

La séquence d’ouverture de « Fear Street Partie 1 : 1994 » s’inspire un peu de « Scream ». Elle se concentre sur une star reconnaissable, Maya Hawke, que l’on s’attendrait à voir à la tête d’une telle série de films. Cependant, elle finit par être la première victime, se faisant massacrer par l’ancienne force maléfique à l’œuvre dans la ville de Shadyside. Cependant, avant sa mort rapide, il y a un œuf de Pâques amusant qui donne à l’auteur des livres de « Fear Street » une référence appropriée.

Lorsque la caméra fait défiler la librairie où travaille le personnage de Hawke, on peut voir plusieurs romans d’horreur écrits par un dénommé « Robert Lawrence ». On pourrait facilement penser qu’il s’agit d’un nom aléatoire ou de celui de l’assistant monteur du film, mais il s’agit en fait du prénom et du second prénom de « R.L. Stine ». De plus, les titres des livres – « The Surprise Party » et « The Wrong Number » (Faux numéro) – proviennent de véritables romans de « Fear Street ».

Il y a quelques anachronismes musicaux

La série « Fear Street Partie 1 : 1994 » se déroule en… eh bien, en 1994. C’est écrit dans le nom. Et une bande-son grunge accompagne tous les meurtres. De Soundgarden à Nine Inch Nails, les morceaux ne manquent pas pour vous donner l’impression d’être un membre de la génération X. Si tous les groupes présentés représentent bien les années 1990 en général, quelques-uns ne cadrent pas tout à fait avec l’aspect « 1994 » du film.

Shirley Manson et le reste du groupe Garbage incarnent l’angoisse que tout le monde ressentait dans les années 90. Leur chanson la plus célèbre, « Only Happy When It Rains », correspond certainement à l’ambiance de « Fear Street », mais cette chanson n’est pas sortie avant 1995, lorsque le groupe a sorti son premier album éponyme. « More Human Than Human » de Rob Zombie est sorti la même année.

Parmi les autres incohérences, citons « Machine Head » de Bush et « Your Woman » de White Town, qui sont sortis respectivement en 1996 et 1997. Cependant, nous pensons que la plupart des gens se fient à l’ambiance des chansons et ne font pas de recherches intensives comme nous.

Fear Street Partie 2 : 1978 a une tonne de références à David Bowie

La musique semble avoir joué un rôle important dans les films de « Fear Street ». Non seulement la bande-son de « 1994 » est composée d’une succession de morceaux de grunge, mais « Fear Street Partie 2 : 1978 » continue de faire la fête en faisant référence à David Bowie ad nauseam.

La première fois, c’est lorsque nous voyons une étiquette pour « The Man Who Sold the World ». Alors que la chanson a été initialement écrite et interprétée par David Bowie, la version diffusée dans le film est la reprise par Nirvana. Peu après, le public rencontre le chien de C. Berman (Gillian Jacobs), nommé Major Tom. C’est un clin d’œil évident à l’astronaute mentionné dans la chanson « Space Oddity ».

Il y a aussi Ziggy Berman (Sadie Sink). Son nom est une allusion à Ziggy Stardust, le personnage que Bowie a adopté sur scène de 1972 à 1973. Même si vous n’aimez pas l’horreur, les bandes sonores de ces films valent à elles seules le coup d’œil.

Les films de Fear Street sont filmés dans le désordre

Avant même que les caméras ne commencent à tourner, la trilogie « Fear Street » a toujours été un projet ambitieux. À l’origine, il était prévu que les trois films sortent en salles un mois après l’autre. En raison de la pandémie de COVID-19, cette stratégie a dû être abandonnée, et la trilogie s’est retrouvée directement sur Netflix. Si chaque épisode sort respectivement les 2, 9 et 16 juillet, la production des films a connu quelques ratés.

Le tournage de « Fear Street Partie 1 : 1994 » a commencé en mars 2019. Le dernier film dont la production s’est terminée était en fait « 1978 », qui s’est achevé en septembre. Le calendrier n’a finalement pas fait une grande différence, vu que les trois films ont été retardés par la pandémie, il y avait donc beaucoup de temps pour les monter et les terminer avant leurs sorties sur Netflix.