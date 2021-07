RE-MAIN épisode 3 retardé : nouvelle date de sortie

La demande pour l’épisode 3 de Re-Main était à son apogée lorsque les réalisateurs ont largué une bombe. C’est une triste nouvelle pour tous les fans qui suivent les animes sportifs. Le prochain épisode de la production originale de MAPPA ne reviendra pas ce week-end. L’annonce est faite via les médias sociaux et les publicités télévisées Asahi, suggérant que l’épisode était en retard.

La création originale de Masafumi Nishida et Kiyoshi Matsuda ne gagnait en popularité qu’après la première de deux épisodes. Cependant, il semble maintenant que les réalisateurs testent la résistance des fans. Mais vous n’avez pas à vous inquiéter car la période d’attente sera considérablement courte. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle date de sortie.

Jusqu’à présent, seuls deux épisodes de cet anime de sport pour adolescents ont été publiés. Les deux premiers épisodes sont consacrés à la construction du monde et à la présentation des personnages de la série. Les spectateurs rencontrent Minato Kiyomizu, ancien champion de water-polo. Cependant, sa vie change lorsqu’il s’inscrit dans un nouveau lycée. Il perd tous ses souvenirs du passé, y compris sa capacité à jouer au water-polo.

Pour l’instant, tous les fans savent que Minato a perdu toute ambition pour le sport. De petits indices de votre passé continuent d’apparaître, mais rien ne peut vous aider à retrouver votre mémoire. Le prochain épisode présente une nouvelle réunion qui pourrait voir Minato attraper un match de water-polo. Le garçon deviendra-t-il un jour le meilleur champion de polo du Japon ? Regardez attentivement l’épisode 3 de Re-Main pour les réponses.

La série originale MAPPA est diffusée sur le bloc NUMAnimation du réseau japonais TV Asahi. Cependant, ce bloc diffusera un épisode spécial de l’Open du Royaume-Uni 2021. Par conséquent, le troisième épisode ne sera pas diffusé sur la chaîne cette semaine. D’autre part, Funimation est le diffuseur numérique de Re-Main. Par conséquent, les deux distributeurs ne diffuseront pas le nouvel épisode cette semaine.

"RE-MAIN" episode 3 will air on July 24 due to special programming next week (British Open 2021).

Episode 2 premieres today as scheduled.https://t.co/UauvLdsS72https://t.co/cPn1cqt9S8 pic.twitter.com/2MNGYrmCWD

— A.I.R (Anime Intelligence (and) Research) (@AIR_News01) July 10, 2021