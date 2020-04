Jeep Compass Costlier By Rs 90,000; Commence maintenant à Rs 16,49 Lakhs

Le prix du BS6 Jeep Compass commence maintenant à Rs 16,49 Lakhs. Le SUV a été mis à jour avec de l’essence BS6 ainsi que des moteurs diesel.

Jeep a silencieusement abandonné la variante Sport de base de Compass. Il est désormais disponible à partir de la variante Sport Plus, qui était deuxième en ligne. Il est maintenant disponible en quatre versions – Sport Plus, Longitude, Longitude Plus et Limited Plus.

La variante Sport était au prix de Rs 15,60 Lakhs, qui était le prix de départ de Compass. Maintenant, le prix de départ a augmenté de Rs 90,000. La variante Sport Plus est au prix de Rs 16,49 Lakhs (tous les prix hors showroom).

Voici la liste de prix révisée:

Variantes Prix Sport Plus Essence MT Rs 16,49,000 Sport Plus Diesel MT Rs 17,99,000 Manuel de Longitude Diesel Rs 19,40,000 Longitude Plus Essence Automatique Rs 19,96,000 Manuel de Longitude Plus Diesel Rs 20,30,000 Limited Plus Essence Automatique Rs 21,92,000 Longitude Diesel Automatique 4X4 Rs 21,96,000 Limited Plus Diesel Rs 22,43,000 Longitude Plus Diesel Automatique 4X4 Rs 22,86,000 Limited Plus Diesel Manual 4X4 Rs 24,21,000 Limited Plus Diesel Automatic 4X4 Rs 24,99,000

Parallèlement à la variante Sport, Jeep a également abandonné la variante mi-spec Longitude (O) et Limited. La fourchette de prix commence maintenant à Rs 16,49 Lakhs jusqu’à Rs 24,99 Lakhs (ex-showroom). Le Compass Trailhawk hors route va pour Rs 26,80 à Rs 27,60 Lakhs.

Sous le capot, Compass reçoit un moteur turbo-essence de 1,4 litre et un moteur turbo-diesel de 2,0 litres. Le moteur à essence est capable de produire 160 BHP et 250 Nm de couple maximal. Le moteur diesel produit 170 ch et 350 Nm de couple maximal. Les deux moteurs ont reçu un MT à 6 vitesses avec l’option d’un convertisseur de couple AT.

Les caractéristiques à bord du compas comprennent un toit ouvrant panoramique, des essuie-glaces à détecteur de pluie, des phares automatiques, un système d’infodivertissement à écran tactile de 8,4 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay, un siège conducteur à 8 réglages électriques, un régulateur de vitesse, des commandes climatiques à deux zones et des phares bi-xénon.

Les dispositifs de sécurité comprennent le système de contrôle de la traction, les freins à disque arrière, le frein de stationnement électronique, la caméra de recul, le contrôle d’assistance en côte, les IRVM à atténuation automatique et six coussins gonflables. Il rivalise avec des Volkswagen T-Roc, MG Hector, Tata Harrier et Hyundai Tucson.